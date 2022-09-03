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    Аленичев: «Зачем нужен Fan ID? Я не понимаю логики»

    Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о внедрении системы Fan ID.

    «Что касается фанатов и Fan ID, очень расстроен, как и многие болельщики, да и те, кому небезразличен футбол. Надеюсь, что компромисс в ближайшее время будет найден, он должен быть найден, потому что так нельзя.

    Мне жалко людей. Хочется, чтобы те, кто порадовал нас сегодня своим присутствием, приходили на официальные матчи. Я не понимаю логики в Fan ID, не могу осознать.

    Зачем? Для чего? Всю жизнь было нормально, а сейчас придумали», – заявил Аленичев.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.09.2022 13:53
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +13552

      playsh 3 сентября, 16:43

      Тотальный контроль хотят,государство-то полицейское.Как бы что не вышло...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +65881

      portero 3 сентября, 14:25

      У чинуш своя логика... украсть побольше, а дальше трава не расти....

      1
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