Аленичев: «Зачем нужен Fan ID? Я не понимаю логики»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о внедрении системы Fan ID.

«Что касается фанатов и Fan ID, очень расстроен, как и многие болельщики, да и те, кому небезразличен футбол. Надеюсь, что компромисс в ближайшее время будет найден, он должен быть найден, потому что так нельзя.

Мне жалко людей. Хочется, чтобы те, кто порадовал нас сегодня своим присутствием, приходили на официальные матчи. Я не понимаю логики в Fan ID, не могу осознать.

Зачем? Для чего? Всю жизнь было нормально, а сейчас придумали», – заявил Аленичев.