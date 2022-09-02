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    «Отличное усиление». Кураньи подтвердил, что организовал трансфер Кокорина в «Арис»

    Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи подтвердил, что участвовал в трансфере форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис».

    «Я знал, что у Саши не лучшим образом идут дела в «Фиорентине», предложил ему подыскать подходящий вариант. Кокорин – футболист огромных возможностей, который не показывает свои способности в последнее время. Ему надо получать игровую практику, забивать голы, вернуть прежнюю форму.

    Появилась идея с «Арисом», в котором я давно знаком как с владельцем – белорусом Владимиром Федоровым, так и с главным тренером Алексеем Шпилевским. Они оба с энтузиазмом отнеслись к этому варианту. Хорошо знают Сашу, для «Ариса» это отличное усиление», – сказал Кураньи.

    • Кокорин и Кураньи вместе выступали за «Динамо».
    • Россиянин перешел в «Арис» на правах аренды.
    • В составе «Фиорентины» он провел 11 матчей без голевых действий.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    02.09.2022 20:20
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