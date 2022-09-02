«Отличное усиление». Кураньи подтвердил, что организовал трансфер Кокорина в «Арис»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи подтвердил, что участвовал в трансфере форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис».

«Я знал, что у Саши не лучшим образом идут дела в «Фиорентине», предложил ему подыскать подходящий вариант. Кокорин – футболист огромных возможностей, который не показывает свои способности в последнее время. Ему надо получать игровую практику, забивать голы, вернуть прежнюю форму.

Появилась идея с «Арисом», в котором я давно знаком как с владельцем – белорусом Владимиром Федоровым, так и с главным тренером Алексеем Шпилевским. Они оба с энтузиазмом отнеслись к этому варианту. Хорошо знают Сашу, для «Ариса» это отличное усиление», – сказал Кураньи.