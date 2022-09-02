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    «Первый канал» планирует возродить «Футбольное обозрение». Стало известно, кто будет ведущим

    Руководство Первого канала планирует перезапустить программу «Футбольное обозрение», которую раньше вел Виктор Гусев.

    «Первый канал» может возродить легендарное «Футбольное обозрение». Ведущим программы будет замечательный Денис Казанский. Класс!» – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    • «Футбольное обозрение» было в эфире в 1980-1999 годах.
    • Помимо Виктора Гусева ее в разное время вели Владимир Перетурин, Владимир Маслаченко и другие.
    • Казанский комментирует спортивные трансляции на «Первом канале».

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    02.09.2022 19:38
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100741

      zigbert 2 сентября 2022, 21:47

      Раньше ждали эту передачу с нетерпением.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28519

      JTherry > zigbert 2 сентября 2022, 21:56

      "Первый" хлеб отберёт у срач-тв по обозрениям, кто смотреть Чердака тогда будет..?)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100741

      zigbert > JTherry 3 сентября 2022, 09:08

      Вот и хорошо. Пусть хотя бы задумается и переосмыслит все происходящее на Матч Тв.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +674

      egor tikhonov 2 сентября 2022, 21:23

      а чемпионат всё равно по платному смотреть....)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n 2 сентября 2022, 20:46

      Господи ,молю, сделай это. Газпром-помойку сил нету смотреть.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11283

      "supermax" > R_a_i_n 2 сентября 2022, 21:14

      первая мысль которая пришла

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 2 сентября 2022, 20:35

      Неужели найдётся место этой программе в бесконечном потоке пропаганды на Первом канале?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1430

      Freyd > BRO_football 2 сентября 2022, 20:48

      Это не пропаганда,а нужная вещь для молодежи!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +674

      egor tikhonov > Freyd 2 сентября 2022, 21:23

      молодёжь и первый канал?))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2025

      jek718875 2 сентября 2022, 20:00

      Казанский это карачё!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 2 сентября 2022, 19:56

      А че не Якубович?..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +216

      RedMaksim97 2 сентября 2022, 19:49

      Мясной mudak будет ведущим :(

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1430

      Freyd > RedMaksim97 2 сентября 2022, 19:59

      Главное не тормозной!:))

      2
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