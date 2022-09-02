«Первый канал» планирует возродить «Футбольное обозрение». Стало известно, кто будет ведущим

Руководство Первого канала планирует перезапустить программу «Футбольное обозрение», которую раньше вел Виктор Гусев.
«Первый канал» может возродить легендарное «Футбольное обозрение». Ведущим программы будет замечательный Денис Казанский. Класс!» – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
- «Футбольное обозрение» было в эфире в 1980-1999 годах.
- Помимо Виктора Гусева ее в разное время вели Владимир Перетурин, Владимир Маслаченко и другие.
- Казанский комментирует спортивные трансляции на «Первом канале».
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова