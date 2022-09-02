Романцев: «Я Федуна видел два раза в жизни. Не знаю, почему он ушел из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем отношении к экс-владельцу московского клуба Леониду Федуну.
«Я господина Федуна видел два раза в жизни, отношусь к нему с большим уважением.
Думаю, они знают, что делают. Я не знаю, почему он ушeл», – заявил Романцев.
- «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
- Федун был владельцем клуба с 2004 года.
- При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
Источник: «Чемпионат»