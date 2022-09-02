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    Романцев: «Я Федуна видел два раза в жизни. Не знаю, почему он ушел из «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем отношении к экс-владельцу московского клуба Леониду Федуну.

    «Я господина Федуна видел два раза в жизни, отношусь к нему с большим уважением.

    Думаю, они знают, что делают. Я не знаю, почему он ушeл», – заявил Романцев.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.09.2022 17:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 сентября 2022, 18:04

      Главное, ВОВРЕМЯ смыться из спартака, сказал Федун.

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      ...
      Рейтинг: +2025

      jek718875 > vladimir-7 2 сентября 2022, 18:23

      И прихватить с собой Зарему

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