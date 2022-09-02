Романцев: «Я Федуна видел два раза в жизни. Не знаю, почему он ушел из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем отношении к экс-владельцу московского клуба Леониду Федуну.

«Я господина Федуна видел два раза в жизни, отношусь к нему с большим уважением.

Думаю, они знают, что делают. Я не знаю, почему он ушeл», – заявил Романцев.