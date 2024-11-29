Романцев призвал дать работу Мостовому: «Не пожалеете»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев видит Александра Мостового тренером.

– В одном из интервью Марцел Личка рассказал о стажировке Александра Мостового в «Динамо», отметив, что тот «видит футбол по-своему и будет ставить качественную игру, которая бы нравилась болельщикам». Что скажете о словах своего чешского коллеги?

– Они меня нисколько не удивили. Ведь знаю Мостового с той поры, когда сам начинал познавать тренерское ремесло. А Сашка тогда только открывал для себя большой футбол. За все время нашей совместной работы и до его отъезда за рубеж я видел, как он искал любые пути, чтобы вырасти в игрока, на которого может положиться любой тренер. Не знаю, почему, закончив яркую игровую карьеру, Мостовой сразу не взялся осваивать профессию, которой, наконец, решил посвятить себя. Может, сначала захотел посмотреть на нее со стороны, попытаться понять ее суть. По крайней мере, в наших с ним разговорах о футболе и переменах в нем это чувствуется.

И так же, как в свои игровые времена, Александр проявляет тот самый интерес ко всему новому. На что обратил внимание во время стажировки в «Динамо» Марцел. И уже на многое у Мостового есть свой взгляд и собственное мнение, которое он, не скрывая, высказывает. Возможно, порой даже чересчур резко, что не всем нравится. Но таким он был всегда! И, похоже, меняться не собирается. Что ему еще обязательно пригодится в новой профессии.

А потому повторю – Мостовой готов работать! И те команды, где готовы протянуть руку амбициозному тренеру с хорошим вкусом и нестандартными идеями, о своем выборе не пожалеют. Считайте это моей официальной рекомендацией.

Удачи тебе, Александр Владимирович!

Мостовой ранее прошел стажировку в «Динамо».

Начинающий тренер получает лицензию в РФС.

Мостовой готов тренировать только на уровне РПЛ и выше.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE