Романцев прокомментировал покер Угальде в ворота «Локомотива»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениями от покера форварда Манфреда Угальде в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:2).

– Олег Иванович, как оцените покер Угальде в матче с «Локомотивом»? Говорит ли это о том, что в «Спартаке» появился настоящий лидер атаки?

– Я не очень понимаю суть вашего вопроса. Конечно, четыре забитых мяча – мечта любого футболиста и подарок для болельщиков. Но в «Спартаке» всегда считалось, что голы, как бы и кем бы они ни забивались, – заслуга всей команды. Ведь даже если футболист обвел полкоманды, то помогли ему в этом партнеры, перемещения которых заставляли соперников терять позицию. И, если не изменяет память, положил начало такой голевой серии Валерка Масалитин – в Москве с «Крыльями». А уже во втором круге ее повторил в Самаре Андрей Тихонов. Ну а потом, года через четыре, пришел черед и Саши Ширко. Приятные воспоминания...

Уверен, что голы Угальде «Локомотиву» также останутся в памяти болельщиков. Но с еще большим восторгом они будут вспоминать, с каким настроем бился в тот вечер «Спартак», как отчаянно шел в атаку и, стиснув зубы, оборонялся. Причем пошел вперед с первых минут, прижав противника к воротам и заставив ошибаться даже стойкого голкипера Лантратова. И уже к середине тайма забил три мяча. Заострил на этом внимание потому, что еще недавно «Спартак» критиковали за вялое безвольное начало, которое, надеюсь, осталось в прошлом. Что говорит о своевременно и точно проделанной Станковичем работе над ошибками.

Что касается вопроса о появлении в «Спартаке» нового лидера атаки, то, думаю, даже четыре забитых мяча Угальде не дают повода для поспешных выводов. Видно, что парень не без способностей, с характером, голевым чутьем. Но лидер – это прежде всего стабильность. И будем надеяться, что он еще не раз докажет, что достоин этого звания.

Костариканца купили в январе у «Твенте» за 13 миллионов евро.

В субботу он оформил 4+1 в дерби с «Локомотивом» (5:2).

Всего в этом сезоне в активе нападающего 13 голов и 3 ассиста в 19 матчах.

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