«Реал Сосьедад» купил нигерийского форварда за 20 миллионов

Нападающий «Альмерии» Умар Садик официально перешел в «Реал Сосьедад».
Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
25-летний нигериец заключил с новым клубом контракт до 2028 года.
Новичок «Реал Сосьедада» выбрал себе 25-й игровой номер.
- Садик выступал за «Альмерию» с октября 2020 года.
- Он забил 43 гола и сделал 19 ассистов в 84 матчах.
- Прошлым летом форварда пытались купить «Спартак» и «Краснодар».
Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»
Источник: сайт «Реал Сосьедада»