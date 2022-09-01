«Реал Сосьедад» купил нигерийского форварда за 20 миллионов

Нападающий «Альмерии» Умар Садик официально перешел в «Реал Сосьедад».

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

25-летний нигериец заключил с новым клубом контракт до 2028 года.

Новичок «Реал Сосьедада» выбрал себе 25-й игровой номер.

Садик выступал за «Альмерию» с октября 2020 года.

Он забил 43 гола и сделал 19 ассистов в 84 матчах.

Прошлым летом форварда пытались купить «Спартак» и «Краснодар».

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