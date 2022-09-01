«Барса» бесплатно подпишет Бельерина. Он договорился о расторжении контракта с «Арсеналом»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин близок к переходу в «Барселону».
По информации журналиста Фабрицио Романо, испанец и каталонский клуб согласовали условия личного контракта.
Бельерин договорился с «Арсеналом» о расторжении контракта. Он перейдет в «Барсу» на правах свободного агента.
- Бельерин – воспитанник «Барселоны».
- Он уехал в «Арсенал» в 2011 году.
- Рыночная стоимость испанца – 20 миллионов евро.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо