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    • Бельерин: «Из-за высоких зарплат к футболистам относятся не как к людям»

    Бельерин: «Из-за высоких зарплат к футболистам относятся не как к людям»

    Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин пожаловался на футбольную жизнь.

    «Наши высокие зарплаты порой бывают оправданием того, что к нам относятся не как к людям. Мы с этим с раннего возраста сталкиваемся.

    С возрастом становится все тяжелее, давления становится больше. Наш ритм жизни не оставляет времени на хобби. Его практически невозможно иметь», – сказал испанец.

    • 28-летний игрок – воспитанник «Барселоны».
    • Больше всего матчей в карьере Бельерин провел за «Арсенал» (2013-2022 годы).
    • Игрок брал с «Барселоной» Примеру.

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    Источник: The Times

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    16.02.2024 22:38
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