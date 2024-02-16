Бельерин: «Из-за высоких зарплат к футболистам относятся не как к людям»

Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин пожаловался на футбольную жизнь.
«Наши высокие зарплаты порой бывают оправданием того, что к нам относятся не как к людям. Мы с этим с раннего возраста сталкиваемся.
С возрастом становится все тяжелее, давления становится больше. Наш ритм жизни не оставляет времени на хобби. Его практически невозможно иметь», – сказал испанец.
- 28-летний игрок – воспитанник «Барселоны».
- Больше всего матчей в карьере Бельерин провел за «Арсенал» (2013-2022 годы).
- Игрок брал с «Барселоной» Примеру.