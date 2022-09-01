Гвардиол продлил контракт с «Лейпцигом». «Челси» предлагал за него 90 миллионов

«Лейпциг» объявил о продлении контракта с защитником Йошко Гвардиолом до 2027 года.
Сообщалось, что «Челси» был близок к покупке футболиста. Лондонский клуб предлагал 90 миллионов евро за 20-летнего хорвата.
- Гвардиол стоит 35 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Гвардиол провел 29 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
- Его предыдущий контракт с клубом был рассчитан до 2026 года.
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Источник: твиттер «Лейпцига»