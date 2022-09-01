Гвардиол продлил контракт с «Лейпцигом». «Челси» предлагал за него 90 миллионов

«Лейпциг» объявил о продлении контракта с защитником Йошко Гвардиолом до 2027 года.

Сообщалось, что «Челси» был близок к покупке футболиста. Лондонский клуб предлагал 90 миллионов евро за 20-летнего хорвата.

Гвардиол стоит 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гвардиол провел 29 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Его предыдущий контракт с клубом был рассчитан до 2026 года.

Роналду перейдет в «Нaполи», Захарян все же окажется в «Чeлси»: какие сделки состоятся до закрытия трансферного окна