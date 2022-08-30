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    «Челси» предложил 90 миллионов за Гвардиола

    «Челси» близок к покупке защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб предложил 90 миллионов евро за 20-летнего хорвата.

    Трансфер Гвардиола будет оформлен в это трансферное окно, но сезон‑2022/23 игрок проведет в «Лейпциге».

    • Гвардиол стоит 35 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Гвардиол провел 29 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
    • Его контракт с клубом действует до 2026 года.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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