«Челси» предложил 90 миллионов за Гвардиола

«Челси» близок к покупке защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб предложил 90 миллионов евро за 20-летнего хорвата.

Трансфер Гвардиола будет оформлен в это трансферное окно, но сезон‑2022/23 игрок проведет в «Лейпциге».

Гвардиол стоит 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гвардиол провел 29 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Его контракт с клубом действует до 2026 года.

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