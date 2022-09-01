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    Тренер «Локомотива» Циннбауэр объяснил поражение от «Пари НН» в Кубке России

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался после проигранного кубкового матча с «Пари НН» (0:2).

    «В первом тайме мы играли неплохо, контролировали игру. Затем у команды соперника появился шанс использовать стандарт, и им удалось свой момент реализовать.

    Наши ребята сразу и большими силами пошли вперeд, хотели отыграться, но не удалось. Второй гол «Нижнего Новгорода» также получился со стандарта.

    К сожалению, мы не очень хорошо разобрались в том эпизоде, как следует не сыграли по соперникам, у нас образовались свободные зоны, и хозяева этим воспользовались», – заявил Циннбауэр.

    • Перед поражением от «Пари НН» москвичи одержали 2 разгромные победы.
    • В групповом этапе Кубка «Локо» также сыграет с «Краснодаром» и «Химками».

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    Источник: сайт «Локомотива»

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