Тренер «Локомотива» Циннбауэр объяснил поражение от «Пари НН» в Кубке России

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался после проигранного кубкового матча с «Пари НН» (0:2).

«В первом тайме мы играли неплохо, контролировали игру. Затем у команды соперника появился шанс использовать стандарт, и им удалось свой момент реализовать.

Наши ребята сразу и большими силами пошли вперeд, хотели отыграться, но не удалось. Второй гол «Нижнего Новгорода» также получился со стандарта.

К сожалению, мы не очень хорошо разобрались в том эпизоде, как следует не сыграли по соперникам, у нас образовались свободные зоны, и хозяева этим воспользовались», – заявил Циннбауэр.