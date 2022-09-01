Тренер «Локомотива» Циннбауэр объяснил поражение от «Пари НН» в Кубке России

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался после проигранного кубкового матча с «Пари НН» (0:2).
«В первом тайме мы играли неплохо, контролировали игру. Затем у команды соперника появился шанс использовать стандарт, и им удалось свой момент реализовать.
Наши ребята сразу и большими силами пошли вперeд, хотели отыграться, но не удалось. Второй гол «Нижнего Новгорода» также получился со стандарта.
К сожалению, мы не очень хорошо разобрались в том эпизоде, как следует не сыграли по соперникам, у нас образовались свободные зоны, и хозяева этим воспользовались», – заявил Циннбауэр.
- Перед поражением от «Пари НН» москвичи одержали 2 разгромные победы.
- В групповом этапе Кубка «Локо» также сыграет с «Краснодаром» и «Химками».
Источник: сайт «Локомотива»