Кубок России. «Пари НН» победил «Локомотив», у защитника Александрова дубль

«Пари НН» в первом туре группового этапа Кубка России обыграл дома «Локомотив». Дубль сделал защитник Виктор Александров.

У «Локомотива» травму в первом тайме получил вратарь Гилерме. Его заменил Андрей Савин, для которого матч стал первым за команду.

«Локомотив» прервал серию из трех матчей без поражений. «Пари НН» впервые в истории победил москвичей.

Россия. Кубок. Группа А. 1-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Локомотив (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Александров, 11; 2:0 – Александров, 61.

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