Кубок России. «Пари НН» победил «Локомотив», у защитника Александрова дубль

Лохо взялся за старое?
«Пари НН» в первом туре группового этапа Кубка России обыграл дома «Локомотив». Дубль сделал защитник Виктор Александров.
У «Локомотива» травму в первом тайме получил вратарь Гилерме. Его заменил Андрей Савин, для которого матч стал первым за команду.
«Локомотив» прервал серию из трех матчей без поражений. «Пари НН» впервые в истории победил москвичей.
Россия. Кубок. Группа А. 1-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Локомотив (Москва) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Александров, 11; 2:0 – Александров, 61.