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    Кубок России. «Пари НН» победил «Локомотив», у защитника Александрова дубль

    «Пари НН» в первом туре группового этапа Кубка России обыграл дома «Локомотив». Дубль сделал защитник Виктор Александров.

    У «Локомотива» травму в первом тайме получил вратарь Гилерме. Его заменил Андрей Савин, для которого матч стал первым за команду.

    «Локомотив» прервал серию из трех матчей без поражений. «Пари НН» впервые в истории победил москвичей.

    Россия. Кубок. Группа А. 1-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Локомотив (Москва) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Александров, 11; 2:0 – Александров, 61.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +16949

      paracetamol 26 минут назад

      Лохо взялся за старое?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +955

      Сделаны из Дерева 35 минут назад

      Паровоз развалился)) На чермет??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2153

      АЛЕКС 58 44 минуты назад

      Будем ждать интервью от Барина

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15164

      Fusballer > АЛЕКС 58 32 минуты назад

      Клаудиньо не было, некого сдерживать было.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5247

      Красногорск_Фан > Fusballer 31 минуту назад

      Спасибо, улыбнул

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5247

      Красногорск_Фан 59 минут назад

      Ни одного доброго слова сказать не могу. Прямо интересно послушать хор тех кто в любой ситуации пишет "в Локомотиве все хорошо и мы на верном пути, а последние результаты очень обнадеживают". Порадуйте друзья.

      2
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      Рейтинг: +4795

      PAREVG. > Красногорск_Фан 40 минут назад

      Следующая победа будет над Торпедо, если вообще будет.

      0
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      Рейтинг: +5247

      Красногорск_Фан > PAREVG. 37 минут назад

      У Торпеды своя сложная судьба. У меня кума живет в соседнем доме с их родным стадионом. И стадион хороший был (даже когда было ФКой Москвой) и история легендарная. С 1996 года там частенько бываю. А теперь Торпедо как в песне Высоцкого "при славе, при деньгах ли, при короне ли судьба людей швыряла как котят"

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      Рейтинг: +4795

      PAREVG. > Красногорск_Фан 31 минуту назад

      Я по факту, сейчас Торпедо слабейшая команда РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +5247

      Красногорск_Фан > PAREVG. 26 минут назад

      Там еще Химки в кубке есть до Торпедо. Только радости не чувствую.

      0
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      Рейтинг: +536

      gunstilzit > Красногорск_Фан 25 минут назад

      в Локомотиве все хорошо и мы на верном пути, а последние результаты очень обнадеживают

      1
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      Рейтинг: +4795

      PAREVG. > Красногорск_Фан 25 минут назад

      Я игру не видел, за грибами в марийке, а там даже телефон не ловит. но уверен что снова Мампаси "помог"

      0
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      Рейтинг: +5247

      Красногорск_Фан > gunstilzit 24 минуты назад

      Спасибо друг

      1
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      Рейтинг: +5247

      Красногорск_Фан > PAREVG. 22 минуты назад

      Затолкали парочку без особых проблем. Вторым составом. Я работал параллельно не поручусь кто именно привез. Вроде не твой любимец. По крайней мере - оба.

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      Рейтинг: +4795

      PAREVG. > gunstilzit 22 минуты назад

      Да на верном пути в ФНЛ

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      Рейтинг: +536

      gunstilzit > gunstilzit 21 минуту назад

      А так выбесили конечно.
      Ни пас отдать,ни ударить.
      Магкеев,Марадишвили,Раконьяц сегодня были нули.
      Камано,Керк достали своими пяточками.
      Гиля мог и не выходить.
      Куликов что делает в ЛОКО?
      Митай для первого матча неплохо смотрелся.

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      Рейтинг: +5247

      Красногорск_Фан > gunstilzit 18 минут назад

      Малой кровью и на классе это не про них. Должны в каждой игре выкладываться полностью и иметь план на игру. А так получается что как Игнатьев или К и К на личном энтузиазме блеснули , а в этот раз энергетики под руку не попались. Так на дальней дистанции не пойдет.

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      Рейтинг: +536

      gunstilzit > PAREVG. 16 минут назад

      Он нормально отыграл.
      Стас привёз 2 мяча после угловых.

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      Рейтинг: +536

      gunstilzit > Красногорск_Фан 15 минут назад

      Да это понятно.Но настроение зачем себе портить?

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      Рейтинг: +4795

      PAREVG. > gunstilzit 13 минут назад

      Съел наверное что-то не то...
      А Стас как раз удивил, обычно он надежен.

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      Рейтинг: +5247

      Красногорск_Фан > gunstilzit 8 минут назад

      Оно у меня сегодня по всем поводам гнилое. Надо будет встряхнуться.

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      Рейтинг: +536

      gunstilzit > PAREVG. 1 минуту назад

      Я б не сказал.
      До травмы да,а после матч нормальный,матч провальный.

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