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  • Глебов: «По Fan ID все очевидно и понятно. Печально, если этого не понимают наверху»

Глебов: «По Fan ID все очевидно и понятно. Печально, если этого не понимают наверху»

1 сентября 2022, 00:34
9

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов после кубкового матча против «Динамо» (2:0) выразил убеждение, что Fan ID влияет на посещаемость.

«Что касается посещаемости, то, думаю, все видели, что на матч с ЦСКА, тоже хорошим соперником, где был Fan ID, пришло только восемь тысяч и сегодня, без Fan ID, пришло 28 тысяч. Все очевидно и все понятно. И если это не понимают те, кто сидит выше, то печально.

Нам не хватает фанатов, жаль, что бойкотируют. Команда понимает их позицию и, надеюсь, вопрос будет как-то решаться. Надо что-то делать. Восемь тысяч на таком стадионе в матче с ЦСКА – не дело», – сказал Глебов.

  • На Кубок России Fan ID не нужен вплоть до суперфинала.
  • Fan ID введен в РПЛ с этого сезона.
  • Сейчас Fan ID необходим для попадания на 5 стадионов РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Глебов Данил
Комментарии (9)
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Ill Ich
1661984583
Очень впечатляющая разница в цифрах! Может, всё-таки там наверху задумаются и прекратят этот неудачный эксперимент с Fan ID?
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nominum
1661984860
Самое печальное, что "наверху" всё понимают. Просто дураки и чеховские беликовы: как бы чего не вышло.
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Ловкий Бубен
1661987599
А что понятно то , что никто не хочет быть на прицеле, даже нарушители ?
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Добрый Бобер
1662002565
Да все всё понимают. Но отменять оцифровку участников ОРГАНИЗОВАННОГО фанатского движения никто не будет потому, что существующее государство (которое ни разу не едино с народом) до ужаса боится любой организованности народных масс.
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aldo conte
1662020370
Наверху всё понимают, но для них главное удержать власть сейчас, а после них - хоть трава не расти. Контроль над массами важнее доходов клубов. Власть боится того, что не может контролировать, типичное авторитарное государство, потихоньку трансформирующееся в тоталитарное.
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