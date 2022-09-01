Глебов: «По Fan ID все очевидно и понятно. Печально, если этого не понимают наверху»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов после кубкового матча против «Динамо» (2:0) выразил убеждение, что Fan ID влияет на посещаемость.

«Что касается посещаемости, то, думаю, все видели, что на матч с ЦСКА, тоже хорошим соперником, где был Fan ID, пришло только восемь тысяч и сегодня, без Fan ID, пришло 28 тысяч. Все очевидно и все понятно. И если это не понимают те, кто сидит выше, то печально.

Нам не хватает фанатов, жаль, что бойкотируют. Команда понимает их позицию и, надеюсь, вопрос будет как-то решаться. Надо что-то делать. Восемь тысяч на таком стадионе в матче с ЦСКА – не дело», – сказал Глебов.