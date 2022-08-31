Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    На матч «Ростов» – «Динамо» без Fan ID пришло в три раза больше зрителей, чем на игру «Ростов» – ЦСКА с Fan ID

    Встречу первого тура группового этапа Кубка России между «Ростовом» и «Динамо» посетило более 28 тысяч зрителей. На игру не нужен был Fan ID.

    В выходные «Ростов» принимал в РПЛ ЦСКА (0:0). На игре было 8916 болельщиков. Для попадания на стадион был нужен Fan ID.

    • На Кубок России Fan ID не нужен вплоть до суперфинала.
    • Fan ID введет в РПЛ с этого сезона.
    • Сейчас Fan ID необходим для попадания на 5 стадионов РПЛ.

    Новости по теме
    Кубок России. «Ростов» переиграл «Динамо», у Голенкова дубль 7
    Захарян – капитан «Динамо» в матче с «Ростовом». Он близок к трансферу в «Челси» 3
    Где смотреть «Ростов» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 31 августа 1
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:03
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50190

      MaxRnD 11 минут назад

      Действительно, без препятствий цифрового концлагеря пришёл полный стадион ! Удивительно ((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11