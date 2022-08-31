На матч «Ростов» – «Динамо» без Fan ID пришло в три раза больше зрителей, чем на игру «Ростов» – ЦСКА с Fan ID

Встречу первого тура группового этапа Кубка России между «Ростовом» и «Динамо» посетило более 28 тысяч зрителей. На игру не нужен был Fan ID.

В выходные «Ростов» принимал в РПЛ ЦСКА (0:0). На игре было 8916 болельщиков. Для попадания на стадион был нужен Fan ID.