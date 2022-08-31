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    Черышев выбрал игровой номер в «Венеции»

    Российский полузащитник Денис Черышев перешел в «Венецию».

    Бывший футболист «Валенсии» будет выступать за итальянский клуб под 21-м номером.

    • «Валенсия» не стала продлевать контракт с Черышевым.
    • В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
    • «Венеция» вылетела из Серии А по итогам сезона-2021/22.

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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