Стало известно, какие клубы помимо «Карагюмрюка» интересовались Оздоевым

Агент Малик Арутюнов рассказал, какие клубы летом претендовали на полузащитника Магомеда Оздоева. В итоге игрок оказался в «Карагюмрюке».

— С какими еще клубами общался Оздоев?

— С представителями «Галатасарая» — у клуба был шорт-лист, туда входил Магомед, но взяли они других. Был реальный интерес «Сивасспора» и «Анкарагюджю», два очень выгодных предложения из Саудовской Аравии и неплохие по финансам варианты с российскими клубами.