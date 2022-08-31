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    Стало известно, какие клубы помимо «Карагюмрюка» интересовались Оздоевым

    Агент Малик Арутюнов рассказал, какие клубы летом претендовали на полузащитника Магомеда Оздоева. В итоге игрок оказался в «Карагюмрюке».

    — С какими еще клубами общался Оздоев?

    — С представителями «Галатасарая» — у клуба был шорт-лист, туда входил Магомед, но взяли они других. Был реальный интерес «Сивасспора» и «Анкарагюджю», два очень выгодных предложения из Саудовской Аравии и неплохие по финансам варианты с российскими клубами.

    • Оздоев в этом году покинул «Зенит».
    • В сезоне Суперлиги Оздоев провел 3 матча.
    • Игрок стоит 2,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5889

      Давид59 51 минуту назад

      Кроме Карагюмрюка он хотел предложить себя ещё ряду турецких клубов, но всё сорвалось, так как он не смог произнести их названия.

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      Рейтинг: +11534

      Алексей З 1 час назад

      Огласите весь список пожалуйста.
      Сейчас можно всё , начните с Реала и дальше на ваше усмотрение.
      Зачем вот только не понятно.

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