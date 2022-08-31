Стало известно, какие клубы помимо «Карагюмрюка» интересовались Оздоевым

Кроме Карагюмрюка он хотел предложить себя ещё ряду турецких клубов, но всё сорвалось, так как он не смог произнести их названия.
Агент Малик Арутюнов рассказал, какие клубы летом претендовали на полузащитника Магомеда Оздоева. В итоге игрок оказался в «Карагюмрюке».
— С какими еще клубами общался Оздоев?
— С представителями «Галатасарая» — у клуба был шорт-лист, туда входил Магомед, но взяли они других. Был реальный интерес «Сивасспора» и «Анкарагюджю», два очень выгодных предложения из Саудовской Аравии и неплохие по финансам варианты с российскими клубами.
- Оздоев в этом году покинул «Зенит».
- В сезоне Суперлиги Оздоев провел 3 матча.
- Игрок стоит 2,5 миллиона евро.