«ПСЖ» купит полузащитника «Валенсии» за 18+3 миллионов (Фабрицио Романо)

«ПСЖ» договорился о трансфере хавбека «Валенсии» Карлоса Солера.

Сумма сделки составит 18 миллионов евро. Еще 3 миллиона испанцы могут заработать за счет бонусов.

25-летний футболист заключит с парижанами контракт до 2027 года.

Солер – воспитанник «Валенсии».

За основную команду он провел 225 матчей, забил 36 голов и сделал 31 ассист.

Рыночная стоимость испанца – 50 миллионов евро.

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