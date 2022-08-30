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    «ПСЖ» купит полузащитника «Валенсии» за 18+3 миллионов (Фабрицио Романо)

    «ПСЖ» договорился о трансфере хавбека «Валенсии» Карлоса Солера.

    Сумма сделки составит 18 миллионов евро. Еще 3 миллиона испанцы могут заработать за счет бонусов.

    25-летний футболист заключит с парижанами контракт до 2027 года.

    • Солер – воспитанник «Валенсии».
    • За основную команду он провел 225 матчей, забил 36 голов и сделал 31 ассист.
    • Рыночная стоимость испанца – 50 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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