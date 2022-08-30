Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» победить «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в восьмом туре РПЛ.

– Как вы оцениваете шансы «Спартака» в матче против «Зенита»?

– С учетом того, что играют в Москве, шансы неплохие. Во-первых, «Спартак» на кураже, выигрывает, играет нормально.

Другое дело, что стабильности не было в прошлом году. Сейчас она более-менее есть. Плюс находятся в хорошей форме лидеры – Промес, Джикия, Зобнин.

Ясно, что у «Зенита» многое зависит от хороших действий своих иностранцев – Вендела, Малкома, Барриоса, Дуглас. Клаудиньо пропустит, думаю, он вряд ли будет играть.