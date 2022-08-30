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    Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» победить «Зенит»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в восьмом туре РПЛ.

    – Как вы оцениваете шансы «Спартака» в матче против «Зенита»?

    – С учетом того, что играют в Москве, шансы неплохие. Во-первых, «Спартак» на кураже, выигрывает, играет нормально.

    Другое дело, что стабильности не было в прошлом году. Сейчас она более-менее есть. Плюс находятся в хорошей форме лидеры – Промес, Джикия, Зобнин.

    Ясно, что у «Зенита» многое зависит от хороших действий своих иностранцев – Вендела, Малкома, Барриоса, Дуглас. Клаудиньо пропустит, думаю, он вряд ли будет играть.

    • «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 4 сентября.
    • Начало – в 20:00 мск.
    • После 7 туров петербуржцы лидируют в РПЛ, а москвичи отстают от них на 1 очко.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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