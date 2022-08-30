Ледяхов: «Кофрие не соответствует уровню не только «Спартака», а РПЛ вообще. Ушел и ушел»

То, что Кофрие ошибка селекционной работы Спартака - это факт. Но то, что Литвинов прилично смотрится? Разве что на фоне защитников Торпедо и Урала, как указано в комментарии.
Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал уход защитника Максимилиано Кофрие из столичного клуба в «Клермон».
«У меня Кофрие не вызывал никаких эмоций, пока он играл в «Спартаке». Он практически не выходил на поле. Да, в том сезоне мы его видели, но в этом почти нет.
Класс этого защитника, конечно, не соответствует уровню не то, что «Спартака», а российского чемпионата вообще. Поэтому переживать по этому поводу не стоит. Ну ушел и ушел.
Тем более есть российские ребята, которые в составе «красно‑белых» показывают неплохой футбол в центре обороны. Руслан Литвинов выглядит очень прилично, может сыграть на нескольких позициях.
Сейчас он очень надежен. Так что «Спартак» справится и точно не должен переживать из‑за ухода Кофрие», – заявил Ледяхов.
- Кофрие выступал за «Спартак» с августа 2021 года.
- Московский клуб заплатил за него 2,5 миллиона евро.
- В 26 матчах игрок сделал 1 ассист и получил 3 красных карточки.
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