Ледяхов: «Кофрие не соответствует уровню не только «Спартака», а РПЛ вообще. Ушел и ушел»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал уход защитника Максимилиано Кофрие из столичного клуба в «Клермон».

«У меня Кофрие не вызывал никаких эмоций, пока он играл в «Спартаке». Он практически не выходил на поле. Да, в том сезоне мы его видели, но в этом почти нет.

Класс этого защитника, конечно, не соответствует уровню не то, что «Спартака», а российского чемпионата вообще. Поэтому переживать по этому поводу не стоит. Ну ушел и ушел.

Тем более есть российские ребята, которые в составе «красно‑белых» показывают неплохой футбол в центре обороны. Руслан Литвинов выглядит очень прилично, может сыграть на нескольких позициях.

Сейчас он очень надежен. Так что «Спартак» справится и точно не должен переживать из‑за ухода Кофрие», – заявил Ледяхов.