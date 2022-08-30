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    Ледяхов: «Кофрие не соответствует уровню не только «Спартака», а РПЛ вообще. Ушел и ушел»

    Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал уход защитника Максимилиано Кофрие из столичного клуба в «Клермон».

    «У меня Кофрие не вызывал никаких эмоций, пока он играл в «Спартаке». Он практически не выходил на поле. Да, в том сезоне мы его видели, но в этом почти нет.

    Класс этого защитника, конечно, не соответствует уровню не то, что «Спартака», а российского чемпионата вообще. Поэтому переживать по этому поводу не стоит. Ну ушел и ушел.

    Тем более есть российские ребята, которые в составе «красно‑белых» показывают неплохой футбол в центре обороны. Руслан Литвинов выглядит очень прилично, может сыграть на нескольких позициях.

    Сейчас он очень надежен. Так что «Спартак» справится и точно не должен переживать из‑за ухода Кофрие», – заявил Ледяхов.

    • Кофрие выступал за «Спартак» с августа 2021 года.
    • Московский клуб заплатил за него 2,5 миллиона евро.
    • В 26 матчах игрок сделал 1 ассист и получил 3 красных карточки.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +520

      SLADE2019 16 минут назад

      То, что Кофрие ошибка селекционной работы Спартака - это факт. Но то, что Литвинов прилично смотрится? Разве что на фоне защитников Торпедо и Урала, как указано в комментарии.

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      Рейтинг: +11497

      Алексей З 1 час назад

      Господин Ледяхов , вы смотрите российский футбол , чтобы делать такие заявления ?
      Для Спартака он может быть и слаб , но глядя на защиту Торпедо , Урала и Оренбурга , думаю он бы там не затерялся.

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