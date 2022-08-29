В «Спартаке» назвали сроки восстановления Зиньковского

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский выбыл из строя из-за травмы.

«Зиньковский в матче с «Факелом» получил повреждение связок плечевого сустава.

В результате обследования можем говорить, что ориентировочный срок восстановления – три недели», – сообщил глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.