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    В «Спартаке» назвали сроки восстановления Зиньковского

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский выбыл из строя из-за травмы.

    «Зиньковский в матче с «Факелом» получил повреждение связок плечевого сустава.

    В результате обследования можем говорить, что ориентировочный срок восстановления – три недели», – сообщил глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

    • 26-летний Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро.
    • В составе новой команды хавбек забил 1 гол в 8 матчах.
    • Он пропустит игру с «Зенитом» 4 сентября.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10963

      knikos 17 минут назад

      И всё-таки зря он в Спам пошёл ... Тем не менее -здоровья и побыстрее восстановиться . Уж больно хорош игрок .

      0
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      Рейтинг: +5303

      ySS 53 минуты назад

      Жаль, парень с характером, креативен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Фитоняшич > ySS 53 минуты назад

      Он вышел и от него половина обороны шарахаться начала сразу. Считай, он оба раза просто пнул мяч и забились голы за пять минут.

      1
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      Рейтинг: +102

      Фитоняшич 1 час назад

      Тяжелое начало, конечно. Но тем слаще будет возвращение.
      Подписание Бальде - пушка.

      0
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