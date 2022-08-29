В «Спартаке» назвали сроки восстановления Зиньковского

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский выбыл из строя из-за травмы.
«Зиньковский в матче с «Факелом» получил повреждение связок плечевого сустава.
В результате обследования можем говорить, что ориентировочный срок восстановления – три недели», – сообщил глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.
- 26-летний Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро.
- В составе новой команды хавбек забил 1 гол в 8 матчах.
- Он пропустит игру с «Зенитом» 4 сентября.
Источник: «Чемпионат»