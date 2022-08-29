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    Слуцкий – о деле Ларина: «Я сам вел левые журналы и вписывал мертвые души»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил в качестве свидетеля на заседании по делу экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

    • Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
    • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
    • Клуб разгромно проиграл 2DROTS в 1-м раунде Кубка России.

    – Как прошел суд?

    – Я рассказывал о своем опыте работы в детском футболе и об опыте функционирования в своей собственной академии, в школе от Министерства спорта РФ, функционирующей по федеральным стандартам. Сказал о том, что по этим стандартам невозможно подготовить квалифицированного футболиста.

    То, в чем обвиняется Николай Ларин, – это что он попытался максимально адаптировать систему под подготовку игроков. Скорее его опыт нуждается в изучении, чем в осуждении и наказании.

    – Какое у вас отношение к разбирательству? Футболисты были в шоке от увиденного.

    – Я понимаю, как это работает. Сам работал детским тренером, писал левые журналы, мертвые души, как и все тренеры.

    Могу ошибаться, но, например, три года назад, чтобы тренер получал 40 тысяч рублей в регионе, тренируя двенадцатилетних футболистов, у него должно было быть 200 игроков. Это просто невозможно.

    Естественно, ты эффективно тренируешь 20 за счет тех, которые фиктивно существуют. Это был единственный способ. У меня тоже были мертвые души. Для людей, работающих в футболе, это не новость.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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