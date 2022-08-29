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  • Слуцкий – о деле Ларина: «Я сам вел левые журналы и вписывал мертвые души»

Слуцкий – о деле Ларина: «Я сам вел левые журналы и вписывал мертвые души»

29 августа 2022, 17:26
8

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил в качестве свидетеля на заседании по делу экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

  • Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
  • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
  • Клуб разгромно проиграл 2DROTS в 1-м раунде Кубка России.

– Как прошел суд?

– Я рассказывал о своем опыте работы в детском футболе и об опыте функционирования в своей собственной академии, в школе от Министерства спорта РФ, функционирующей по федеральным стандартам. Сказал о том, что по этим стандартам невозможно подготовить квалифицированного футболиста.

То, в чем обвиняется Николай Ларин, – это что он попытался максимально адаптировать систему под подготовку игроков. Скорее его опыт нуждается в изучении, чем в осуждении и наказании.

– Какое у вас отношение к разбирательству? Футболисты были в шоке от увиденного.

– Я понимаю, как это работает. Сам работал детским тренером, писал левые журналы, мертвые души, как и все тренеры.

Могу ошибаться, но, например, три года назад, чтобы тренер получал 40 тысяч рублей в регионе, тренируя двенадцатилетних футболистов, у него должно было быть 200 игроков. Это просто невозможно.

Естественно, ты эффективно тренируешь 20 за счет тех, которые фиктивно существуют. Это был единственный способ. У меня тоже были мертвые души. Для людей, работающих в футболе, это не новость.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Vitaga
1661791754
всё правильно сказал Слуцкий. еще с советских времен такая методика. в итоге детские тренера вынуждены (если они на самом деле хотят чего то добиться а не просто отбывают номер) лепить левые журналы вписывая несуществующих детей а в это время занимаясь только одной командой. то есть по факту - тренер отрабатывает свои часы но тратит их на 20 человек а не на 200. обман тут не в отработке часов а в охвате занимающихся. так идет уже лет 50. поэтому и провал у нас постоянно
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житель СПб
1661797390
Удивительная жизнь наступила... Человек совершает преступление, кичится этим, признается публично, дает показания в суде - о своем преступлении... И уверен в том, что ему за это ничего не будет? Это путь в никуда.
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