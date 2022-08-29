Белоус: «Надеюсь, у сборной будут матчи в сентябре. Может быть, с Киргизией и Узбекистаном»

Экс-глава «Ростова» Юрий Белоус не считает проблемой совмещение работы в сборной России и «Ростове» Валерием Карпиным.

«А какая проблема? Как раз когда игр сборной нет, Карпину легче и значительно важнее получать тренерство в «Ростове». Но надеемся всe-таки, что хоть какие-то игры в сентябре будут у сборной. Может быть, с Киргизией, с Узбекистаном. Хоть что-то, чтобы собрать футболистов, и чтобы они понимали свою важность для страны.

В данной ситуации я не вижу никакой проблемы ни для РФС, ни для Карпина, ни для «Ростова», — сказал Белоус.