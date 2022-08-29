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    Белоус: «Надеюсь, у сборной будут матчи в сентябре. Может быть, с Киргизией и Узбекистаном»

    Экс-глава «Ростова» Юрий Белоус не считает проблемой совмещение работы в сборной России и «Ростове» Валерием Карпиным.

    «А какая проблема? Как раз когда игр сборной нет, Карпину легче и значительно важнее получать тренерство в «Ростове». Но надеемся всe-таки, что хоть какие-то игры в сентябре будут у сборной. Может быть, с Киргизией, с Узбекистаном. Хоть что-то, чтобы собрать футболистов, и чтобы они понимали свою важность для страны.

    В данной ситуации я не вижу никакой проблемы ни для РФС, ни для Карпина, ни для «Ростова», — сказал Белоус.

    • Сборная России не играет с ноября 2021 года.
    • «Ростов» идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11470

      Алексей З 46 минут назад

      Раз есть штаб, не распустили, то нужно играть. Хоть с туркменами и таджиками, хоть с узбеками и сирийцами.
      Вызывайте, наигрывайте связи...
      Жизнь продолжается.

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    • ...
      Рейтинг: +16908

      Cleaner 1 час назад

      А ЗАЧЕМ??? Валеру поразвлекать? Пусть игроки в своих клубах готовятся к очередным матчам чемпионата России.

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