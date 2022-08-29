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  • Белоус: «Надеюсь, у сборной будут матчи в сентябре. Может быть, с Киргизией и Узбекистаном»

Белоус: «Надеюсь, у сборной будут матчи в сентябре. Может быть, с Киргизией и Узбекистаном»

29 августа 2022, 15:16
3

Экс-глава «Ростова» Юрий Белоус не считает проблемой совмещение работы в сборной России и «Ростове» Валерием Карпиным.

«А какая проблема? Как раз когда игр сборной нет, Карпину легче и значительно важнее получать тренерство в «Ростове». Но надеемся всe-таки, что хоть какие-то игры в сентябре будут у сборной. Может быть, с Киргизией, с Узбекистаном. Хоть что-то, чтобы собрать футболистов, и чтобы они понимали свою важность для страны.

В данной ситуации я не вижу никакой проблемы ни для РФС, ни для Карпина, ни для «Ростова», — сказал Белоус.

  • Сборная России не играет с ноября 2021 года.
  • «Ростов» идет на 5-м месте в РПЛ.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Россия Киргизия Узбекистан
Комментарии (3)
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владимир миронов
1661783360
Вот это команды нашего уровня.
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Черкизовский Кот
1661791919
После развала Союза 11 сборных не имели права участвовать в отборе к ЧМ-1994, но товарняки играли. Так почему и нашей сборной не поиграть, если будет возможность. Хуже от этого уже не будет.
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житель СПб
1661797224
С Киргизией... С Монголией... С Тумбукту... Много есть государств - разных...
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