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  • Какие сюжеты выходных вы пропустили: удачная игра Шапи в Израиле, «Барса» наконец-то зарегистрировала новичка

Какие сюжеты выходных вы пропустили: удачная игра Шапи в Израиле, «Барса» наконец-то зарегистрировала новичка

28 августа 2022, 22:29

Выходные подходят к концу, и за два дня произошло много важного и интересного: разгромная победа «Локомотива», очередная победа «Арсенала» и многое другое. Но есть и незаметные сюжеты, которые вы могли не заметить.

«Бавария» не дожала «Боруссию» из Менхенгладбаха. Возможно, из-за подвига вратаря Зоммера

«Боруссия» на 43-й минуте вышла вперед и могла выиграть в этом матче, если бы не гол Лероя Сане. Был и другой герой в этой встрече – вратарь Ян Зоммер. За 90 минут встречи Зоммер сделал 19 сейвов, побив январский рекорд Бундеслиги, установленный Александром Шволовым (14 сейвов).

Томас Мюллер прокомментировал это событие так: «Мы все знаем, что Ян Зоммер всегда проводит свой лучший матч в сезоне именно против «Баварии». Да, сегодня не все наши удары были неберущимися, но его было практически невозможно пробить».

У «Баварии» в последнее время редко получаются матчи с «Боруссией» М. Статистика последних 10 встреч во всех турнирах:

  • Три победы «Баварии»;
  • Две ничьих;
  • Пять побед «Боруссии».

Моуринью снова получил топового игрока за 0 евро

Главный трансфер Италии этих выходных. Бывший капитан «Торино» Андреа Белотти, за которого Урбано Кайро пару лет назад требовал 100 млн евро, ушел на правах свободного агента и подписал контракт с «Ромой». Условия соглашения: год+автоматическое продление на два сезона при выполнении определенных условий.

Магия руководства «Ромы» в это трансферное окно: оно не тратит деньги на переходы (не берем зарплаты, подъемные и выплаты агентам) топовых игроков. Статистика:

Пауло Дибала – свободный агент;

Неманья Матич – свободный агент;

• Майл Свилар – свободный агент;

• Джоржиньо Вейналдум – аренда;

Андреа Белотти – свободный агент.

Единственный футболист, за которого «Рома» отдала деньги – Зеки Челик. «Лилль» получил за него 7 млн евро.

«Нант» и «Кардифф» все еще судятся по теме выплат за Салу

Эмилиано Сала в январе-2019 летел из Франции в Англию, чтобы завершить переход из «Нанта» в «Кардифф» за 17 млн евро. Самолет исчез с радаров, через две недели поисковые службы установили, что самолет попал в авиакатастрофу, а пилот и Сала погибли.

Вот уже больше трех лет «Нант» и «Кардифф» ведут судебное разбирательство по теме выплат за игрока. Изначально ФИФА установила, что «Нант» должен выплатить определенную сумму за Салу. «Нант» это позиция не устроила, и он обратился в CAS.

Комиссия CAS признала трансферы Салы завершенным – требование «Нанта», касаемое выплаты первой части трансферной стоимости в размере 6 млн евро, было удовлетворено.

«Барселона» наконец-то зарегистрировала всех новичков

Подведем итоги трансферной кампании «Барсы» этим летом:

По последнему было много вопросов, потому что из-за экономического кризиса и уменьшенного зарплатного потолка не могли зарегистрировать его. Отмечал эти проблемы и Хави – правда, он не комментировал слухи о возможном уходе Кунде на правах свободного агента.

Сага завершилась регистрацией футболиста – он пропусти два матча, а на третий попал в основу.

Шапи удачно дебютировал в Израиле

Для тех, кто не в курсе: Магомед-Шапи Сулейманов сейчас в Израиле. Недавно он подписал контракт с «Хапоэлем» Беер-Шевой на один сезон. Его представитель Алан Агузаров говорил: «Я рад присоединиться к «Хапоэлю» и поскорее хочу приступить к тренировкам команды и сыграть перед болельщиками на стадионе «Тернер». У клуба далекоидущие амбиции, и я буду рад посодействовать их осуществлению».

Первый матч Шапи за «Хапоэль» был в Лиге конференций – против «Университатю»: он отдал ассист и реализовал послематчевый пенальти.

Вторая встреча прошла в Израиле – против «Бейтара»: в ней Шапи забил гол.

Итог: в первых двух встречах за новый клуб у Шапи 1+1 по «гол+пас».

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press, соцсети «Ромы»

Источник: Бомбардир
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