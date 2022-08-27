Зеленов: «Федуну от всего «Спартака» только уважение и спасибо»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал уход из клуба Леонида Федуна.
«В команде все с огромной благодарностью и уважением относятся к Леониду Арнольдовичу. Все эти годы он поддерживал «Спартак», искренне его любил, продолжает его любить, он сам об этом сказал в своeм заявлении. Времени прошло не так много – всe это надо ещe переварить. Идeм дальше, двигаемся от игре к игре. Леониду Федуну от всей команды только уважение и спасибо», – сказал Зеленов.
- Федун владел «Спартаком» 18 лет.
- Теперь «Спартак» перешел под управление «Лукойла».
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
Источник: «Чемпионат»