Зеленов: «Федуну от всего «Спартака» только уважение и спасибо»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал уход из клуба Леонида Федуна.

«В команде все с огромной благодарностью и уважением относятся к Леониду Арнольдовичу. Все эти годы он поддерживал «Спартак», искренне его любил, продолжает его любить, он сам об этом сказал в своeм заявлении. Времени прошло не так много – всe это надо ещe переварить. Идeм дальше, двигаемся от игре к игре. Леониду Федуну от всей команды только уважение и спасибо», – сказал Зеленов.