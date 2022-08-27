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    Зеленов: «Федуну от всего «Спартака» только уважение и спасибо»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал уход из клуба Леонида Федуна.

    «В команде все с огромной благодарностью и уважением относятся к Леониду Арнольдовичу. Все эти годы он поддерживал «Спартак», искренне его любил, продолжает его любить, он сам об этом сказал в своeм заявлении. Времени прошло не так много – всe это надо ещe переварить. Идeм дальше, двигаемся от игре к игре. Леониду Федуну от всей команды только уважение и спасибо», – сказал Зеленов.

    • Федун владел «Спартаком» 18 лет.
    • Теперь «Спартак» перешел под управление «Лукойла».
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4978

      neim 54 минуты назад

      Спасибо что ушел ? )))

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