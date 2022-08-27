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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил во втором матче подряд, Роналду снова не забил

    В четвертом туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0.

    Единственный забитый мяч в активе Бруну Фернандеша – ассистировал ему Диогу Далот.

    Нападающий Криштиану Роналду вышел на замену на 68-й минуте, но отличиться не сумел. У него нет голевых действий в этом сезоне.

    В этой игре за «МЮ» дебютировал полузащитник Каземиро – он появился на поле на 80-й минуте.

    Команда Эрика тен Хага победила во втором матче подряд и поднялась на шестое место в таблице АПЛ.

    Англия. АПЛ. 4-й тур

    Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Фернандеш, 55.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +61

      Romeo 123 1 час назад

      Не сошлись характером

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      Рейтинг: +5180

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Ничего выдающегося МЮ не показал. хотя голевых моментов с обоих сторон было достаточно, счет мог быть и хоккейным. Посмотрим что будет дальше.

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