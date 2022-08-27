АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил во втором матче подряд, Роналду снова не забил

В четвертом туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0.
Единственный забитый мяч в активе Бруну Фернандеша – ассистировал ему Диогу Далот.
Нападающий Криштиану Роналду вышел на замену на 68-й минуте, но отличиться не сумел. У него нет голевых действий в этом сезоне.
В этой игре за «МЮ» дебютировал полузащитник Каземиро – он появился на поле на 80-й минуте.
Команда Эрика тен Хага победила во втором матче подряд и поднялась на шестое место в таблице АПЛ.
Англия. АПЛ. 4-й тур
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Фернандеш, 55.
Источник: «Бомбардир»