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    Мостовой предположил, на какой позиции будет играть Бальде в «Спартаке»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал подписание сенегальского вингера Бальде Кейта.

    По его мнению, новичок команды будет играть на правом фланге атаки вместо травмированного Виктора Мозеса.

    «Думаю, что Бальде – это хороший уровень. Тем более ему 27 лет, хороший возраст. С учeтом того, что Мозес выбыл надолго, «Спартаку» был нужен игрок вместо. Думаю, что хорошо себя проявит, раз поиграл в Европе.

    Опасно ли брать иностранца? Я думаю, что нет. Он пришeл свободным агентом. Это не трансфер за 20 миллионов. В этом плане хорошо сработано», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
    • Сенегалец взял себе 9-й игровой номер.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1216

      Freyd 34 минуты назад

      Мозес в последних матчах играл под нападающими,а не правого полузащитника.Скорее Промес под нападающими,а Бальде в паре с Соболевым!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5142

      Дядя Серёжа 51 минуту назад

      Я за любой новый кипиш

      1
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