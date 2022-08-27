Мостовой предположил, на какой позиции будет играть Бальде в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал подписание сенегальского вингера Бальде Кейта.

По его мнению, новичок команды будет играть на правом фланге атаки вместо травмированного Виктора Мозеса.

«Думаю, что Бальде – это хороший уровень. Тем более ему 27 лет, хороший возраст. С учeтом того, что Мозес выбыл надолго, «Спартаку» был нужен игрок вместо. Думаю, что хорошо себя проявит, раз поиграл в Европе.

Опасно ли брать иностранца? Я думаю, что нет. Он пришeл свободным агентом. Это не трансфер за 20 миллионов. В этом плане хорошо сработано», – сказал Мостовой.