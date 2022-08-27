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  • Мостовой предположил, на какой позиции будет играть Бальде в «Спартаке»

Мостовой предположил, на какой позиции будет играть Бальде в «Спартаке»

27 августа 2022, 11:32
5

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал подписание сенегальского вингера Бальде Кейта.

По его мнению, новичок команды будет играть на правом фланге атаки вместо травмированного Виктора Мозеса.

«Думаю, что Бальде – это хороший уровень. Тем более ему 27 лет, хороший возраст. С учeтом того, что Мозес выбыл надолго, «Спартаку» был нужен игрок вместо. Думаю, что хорошо себя проявит, раз поиграл в Европе.

Опасно ли брать иностранца? Я думаю, что нет. Он пришeл свободным агентом. Это не трансфер за 20 миллионов. В этом плане хорошо сработано», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
  • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
  • Сенегалец взял себе 9-й игровой номер.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор Кейта Бальде Мостовой Александр
Комментарии (5)
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Дядя Серёжа
1661592289
Я за любой новый кипиш
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Freyd
1661593286
Мозес в последних матчах играл под нападающими,а не правого полузащитника.Скорее Промес под нападающими,а Бальде в паре с Соболевым!
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Solist345345
1661595635
Для этого не нужно быть Мостовым и с семью пядями во лбу, чтобы понять, на какую позицию его взяли.
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zigbert
1661600501
О позиции Бальде на поле все будет зависеть от Абаскаля.
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oyabun
1661602238
Вообще он больше нападающий чем вингер. Но посмотрим, как его задействует Абаскаль.
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