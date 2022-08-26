Булыкин: «Захарян в «Челси»? В АПЛ легко адаптироваться»

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Сможет ли Захарян заиграть в английском чемпионате? Есть ли у него для этого необходимые качества? Если его берут, то сможет. Там на самом деле адаптироваться легко. Только в тренажерный зал будет с утра до вечера ходить. За счет своего желания и мотивации он сумеет адаптироваться», – сказал Булыкин.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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