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    Булыкин: «Захарян в «Челси»? В АПЛ легко адаптироваться»

    Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    «Сможет ли Захарян заиграть в английском чемпионате? Есть ли у него для этого необходимые качества? Если его берут, то сможет. Там на самом деле адаптироваться легко. Только в тренажерный зал будет с утра до вечера ходить. За счет своего желания и мотивации он сумеет адаптироваться», – сказал Булыкин.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.08.2022 23:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4045

      mutabor0992 52 минуты назад

      Тебе то откуда знать бревно?С аршем бухал и он тебе напел...

      0
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      Рейтинг: -114

      Fenix forever 1 час назад

      В АПЛ легко адаптироваться»=====Булыкин не был в АПЛ , но знает....Смешно

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