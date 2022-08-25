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  • В «Барселоне» Роналдиньо растолстел и не подходил Гвардиоле – так ушел в «Милан», который перехватывал его на шопинге

В «Барселоне» Роналдиньо растолстел и не подходил Гвардиоле – так ушел в «Милан», который перехватывал его на шопинге

25 августа 2022, 16:20
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Роналдиньо провел в «Барселоне» 207 матчей: он зацепил две победы в чемпионате, два Кубка, одну ЛЧ и даже стал лучшим игроком мира. Испанские журналисты предсказывали Роналдиньо, что он проведет все время до конца карьеры в «Барселоне», но его история в клубе ограничилась пятилеткой. Дальше – трансфер в «Милан», для которого были огромные предпосылки.

Роналдиньо перестал следить за собой, это было одной из главных причин его ухода из «Барселоны»

В 2012 году бывшего защитника «Барсы» Силвиньо попросили назвать игрока, который, по его мнению, не реализовал потенциал полностью. Ответ удивил журналистов:

«Роналдиньо. Он был принцем на поле, но не стал королем. Я много раз говорил это Ронни, поэтому не считаю эти слова предательством. Роналдиньо в какой-то момент почему-то понял для себя, что ему некуда расти – и это сыграло с ним злую шутку. Он быстро закончил развитие и выпал из большой игры. И виноват в этом только он, никто больше».

Роналдиньо божил до прихода Гвардиолы в сезоне-2008/09. Но за год до этого сильно снизил к себе требования. Партнеры говорили, что он стал хуже тренироваться, отказывался отрабатывать в обороне, а к весне-2008 располнел, неоднократно нарушал режим и попадал в локальные скандалы. Спустя пять лет после этого Роналдиньо рассказывал: «Я забросил себя в тот момент, когда нужно было прогрессировать дальше. Врачи «Барселоны» говорили, что у меня есть семь лишних кг. Сейчас я понимаю, что это была катастрофа. Тогда я думал: «Да пошли вы к черту! Я всегда прекрасен».

Роналдиньо-2008 – это очень-очень растерянный гений, который часто пропускал тренировки и матчи из-за травм и стремительно набирал лишний вес. Жоан Лапорта даже заставил его вновь худеть, потому что спонсоры не хотели видеть располневшего игрока в своей рекламе. В конце концов Франк Райкард, который запустил ситуацию в «Барселоне», ушел и напоследок сказал: «Ронни – лучший футболист, с которым я когда-либо работал. Но он уничтожил себя сам. Он никогда не станет прежним – ему не позволит его же характер».

А теперь представьте: эти слова один из лучших футболистов услышал всего лишь в 28 лет и от тренера, при котором вышел на пик формы. Роналдиньо отказывался комментировать высказывания Райкарда, но они оказались пророческими.

Гвардиолу выстраивал систему в молодежке «Барсе» – он убрал Роналдиньо, потому что тот не мог быть частью его команды

В марте-2008 Лапорта объявил, что «Барселона» ищет нового тренера. С одной стороны, были мощные варианты на стороне, а испанские медиа даже обсуждали приглашение Алекса Фергюсона. С другой стороны, сам Лапорта еще в 2006-м говорил о желании вырастить своего тренера. К 2008-му у него появился такой в «Барсе В» – Хосеп Гвардиола.

В Гвардиоле, по словам Лапорты, его подкрепляли следующие вещи:

1. Он перестроил работу не только второй команды, но и академии в целом. Скауты обращали внимание исключительно на командных игроков, которые работают на общий результат. То есть если был выбор между техничным и результативным эгоистом и талантливым командным игроком, то «Барса» выбирала второго.

2. Системность: конкретно в «Барсе В» индивидуалисты уходили на второй план.

3. Вот еще один из главных моментов: «Впервые я задумался о назначении Пепа в марте. Я попросил его составить план работы главной команды на год. Через два дня он пришел мне с планом развития на несколько лет вперед, при котором в основе постоянно играли воспитанники, а лидеры без потери результата делили с ними места на поле. Я дал ему всю власть и попросил его делать все, лишь бы сделать этот клуб лучше».

И Гвардиола очень буквально понял слова Лапорты. Летом 2008-го из «Барселоны» ушли Джанлука Дзамбротта, Джованни дос Сантос, Деку, Олегер и Роналдиньо. Одним из первых комментариев Пепа по уходу последнего был: «Я не могу вести за руку тех, кто думает только о себе. Я хочу, чтобы статусные игроки мотивировали молодых и сами вели их».

Есть версия, что Роналдиньо весной 2008-го планировал продление контракта с «Барселоной». Он даже был готов на урезание зарплаты, и руководство в итоге предложило ему такой контракт. Правда, в нем не гарантировалось постоянное место в основе – это и спровоцировало Роналдиньо на трансфер. Сам игрок рассказывал о трансфере так: «Никаких вопросов к Пепу, он – гений. Мне нужно было что-то новое, и я хотел двигаться дальше».

«Милан» красиво увел Роналдиньо у шейхов: Галлиани с готовым контрактом якобы случайно встретил его в торговом центре Барселоны

Несмотря на очевидный спад в игре Роналдиньо, у него было еще достаточно предложений. США и страны Азии – мимо: они не соответствовали амбициям 28-летней звезды. Германия – уже лучше, но сам Роналдиньо признавался, что ему не нравился местный футбол. Англия – да, и это был один из лучших вариантов.

Из АПЛ Роналдиньо получил три предложения. Первое – от «Ливерпуля», но там не было конкретики. Второе – от «Тоттенхэма», но оно было слабее в плане личных условий, если сравнивать с «Барсой». Третье – от «Ман Сити». Клуб уже перестраивался, а Роналдиньо рассматривался как главный винтик в системе.

«Манчестер Сити» провел с братом Роналдиньо, который тогда представлял его интересы, два раунда переговоров – и тогда появился «Милан», который сломал сделку. Вот слова бывшего гендира клуба Адриано Галлиани:

«Я не стал звонить в «Барселону», я позвонил сразу же Роналдиньо: «Эй, мы бы очень хотели видеть тебя в «Милане». Мы почти что удваиваем твою зарплату в «Барселоне». Этот засранец ответил мне: «Не знаю, у меня есть отличное предложение из Англии, там платят больше».

За два дня я с помощью помощников узнал, в каких ресторанах он питается, в какие магазины ходят. Эти ребята были связаны с испанскими журналистами, поэтому знали о Роналдиньо все. В один день я полетел в Барселону и поехал в торговый центр, где часто замечали Роналдиньо. По правде говоря, я был совсем не уверен, что мы пересечемся, но мы встретились. Он очень удивился, когда увидел меня, и спросил, специально ли я выслеживал его. Я сказал, что это чистая случайность, хотя в моем дипломате был уже приготовлен контракт на подпись.

Тогда мы выпили кофе и поболтали о его игре за «Милан». Возможно, это был важнейший шаг в трансфере Роналдиньо».

В сентябре 2008-го La Gazzetta dello Sport выпустила материал, в котором подробно расписала причины трансфера Роналдиньо в «Милан»:

1. Желание играть с Карло Анчелотти. При выборе нового клуба для Роналдиньо было очень важно попасть к сильному тренеру. Плюс Анчелотти лично несколько раз летал на переговоры.

2. Денежная сторона вопроса. Как и говорил Галлиани, «Милан» сделал ему очень щедрое предложение.

3. Желание поиграть в Италии. Галлиани ему очень хорошо обрисовал особенности странны, Милана и итальянского футбола. После перехода Роналдиньо сказал: «Адриано говорил мне, что я попаду в рай. Он не наврал. Я горд быть частью «Милана».

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de, http://imagebroker.com, imago sportfotodienst/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Италия. Серия А Италия Милан Барселона Роналдиньо
Комментарии (4)
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fitt
1661434704
С датами напутали, он ушел в Милан летом 2008.
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Lipatoff
1661438381
Индетичная ситуация с Неймаром
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111ax
1661493134
все равно даже за тот короткий промежуток, что он был в форме и на пике, он играл на таком уровне (против любого соперника), которого не достигли ни Роналду, ни Месси, ни Неймар, ни кто-либо еще
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