Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте Кубка России

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление о бойкоте матчей Кубка России.

«Нет Fan ID!

В связи с появлением расписания матчей Кубка России мы ещe раз напоминаем – наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остаeтся в силе!

Решение, принятое зимой, остаeтся в силе и по сей день, и действует до момента полной отмены действующего закона.

Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!

Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила – рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож.

СТАДИОН НЕ ТЮРЬМА! ФУТБОЛ ДЛЯ ФАНАТОВ!» – написала «Фратрия».