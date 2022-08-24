Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте Кубка России

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление о бойкоте матчей Кубка России.
«Нет Fan ID!
В связи с появлением расписания матчей Кубка России мы ещe раз напоминаем – наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остаeтся в силе!
Решение, принятое зимой, остаeтся в силе и по сей день, и действует до момента полной отмены действующего закона.
Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!
Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила – рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож.
СТАДИОН НЕ ТЮРЬМА! ФУТБОЛ ДЛЯ ФАНАТОВ!» – написала «Фратрия».
- С июля система Fan ID заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- С декабря Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.