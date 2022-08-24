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Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте Кубка России

24 августа 2022, 10:48
11

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление о бойкоте матчей Кубка России.

«Нет Fan ID!

В связи с появлением расписания матчей Кубка России мы ещe раз напоминаем – наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остаeтся в силе!

Решение, принятое зимой, остаeтся в силе и по сей день, и действует до момента полной отмены действующего закона.

Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!

Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила – рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож.

СТАДИОН НЕ ТЮРЬМА! ФУТБОЛ ДЛЯ ФАНАТОВ!» – написала «Фратрия».

  • С июля система Fan ID заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С декабря Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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Источник: телеграм-канал «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак
Комментарии (11)
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JTherry
1661327796
прям "...Москвы, России, стран СНГ и всего мира"..? самолюбованием занимаются во "фратриях" вместо поддержки клуба на стадионах...(( fan-id еще не введен на стадионах Москвы, а уже щеки раздуваете...
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САДЫЧОК
1661330408
Я и не думал , что здесь столько любителей Fan ID!
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Artemka444
1661330846
Так правильно делаю!теперь не сходить нормально на футбол будет туристам да всем гостям и так далее!!! Такими темпами и на улицу без айди не выйти будет!!!
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BRO_football
1661333273
Знаем мы ваши бойкоты. Сначала говорите, что не пойдёте на стадион, а потом внезапно всё равно приходят на стадион и выражают свой протест там.
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ViktorMG1953
1661336609
Любой фанатизм зло. И не надо путать фанатов и болельщиков. Для болельщиков важнее успех и процветание клуба. А вот фанаты думают только о самопиаре. И чем больше скандалов, тем лучше для них. В результате клуб платит за их выходки.
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Anton1969
1661337134
Уже и до футбола добрались!!! Скоро всё оцифруют!!! Долой беспредел!!!
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olebar73
1661406682
Вот,чудилы,все никак не успокоятся.Как же хорошо без них на стадионе.
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