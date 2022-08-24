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    Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте Кубка России

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление о бойкоте матчей Кубка России.

    «Нет Fan ID!

    В связи с появлением расписания матчей Кубка России мы ещe раз напоминаем – наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остаeтся в силе!

    Решение, принятое зимой, остаeтся в силе и по сей день, и действует до момента полной отмены действующего закона.

    Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!

    Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила – рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож.

    СТАДИОН НЕ ТЮРЬМА! ФУТБОЛ ДЛЯ ФАНАТОВ!» – написала «Фратрия».

    • С июля система Fan ID заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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    Источник: телеграм-канал «Фратрии»

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11804

      BRO_football 25 минут назад

      Знаем мы ваши бойкоты. Сначала говорите, что не пойдёте на стадион, а потом внезапно всё равно приходят на стадион и выражают свой протест там.

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      Рейтинг: +16892

      paracetamol 26 минут назад

      Нет терроризму на трибунах, даешь АйДи!

      0
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      Рейтинг: +1353

      Artemka444 1 час назад

      Так правильно делаю!теперь не сходить нормально на футбол будет туристам да всем гостям и так далее!!!
      Такими темпами и на улицу без айди не выйти будет!!!

      1
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      Рейтинг: +9398

      САДЫЧОК 1 час назад

      Я и не думал , что здесь столько любителей Fan ID!

      0
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      Рейтинг: +16826

      Cleaner 1 час назад

      "Фанаты", которые бойкотируют игры своего клуба - НЕ ФАНАТЫ. Они любуются собой на фоне клуба, не более того.

      3
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      Рейтинг: +1197

      Taps > Cleaner 1 час назад

      Цифровой концлагерь должен быть отменён.

      3
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      Рейтинг: +16826

      Cleaner > Taps 1 час назад

      Откажитесь от банковской карты и проездного на транспорт. Ведь "Цифровой концлагерь должен быть отменён."

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      Рейтинг: +15789

      Barmaleushka > Cleaner 19 минут назад

      Обычному человеку в жизни должно хватить паспорта (+загранпаспорта кто выездной) , вод.удостоверения и.... фсё . Нахера мне эти ИННы , СНИЛы , QR коды , Fan Id .... ?
      При чём здесь карты банков ? Да пусть отменят , я живыми деньгами расплачиваться буду - не развалюсь .

      1
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      Рейтинг: +15789

      Barmaleushka > Cleaner 16 минут назад

      Нех.. фанатьё пытаться вертеть на х . Фанаты с командой там и тогда , где "кузьме" некомфортно .

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      Рейтинг: +24926

      JTherry 1 час назад

      прям "...Москвы, России, стран СНГ и всего мира"..? самолюбованием занимаются во "фратриях" вместо поддержки клуба на стадионах...(( fan-id еще не введен на стадионах Москвы, а уже щеки раздуваете...

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      Рейтинг: +13448

      playsh > JTherry 1 час назад

      Главное,во время раздуть щёки и сделать страшное табло,да ещё на всю планету.Ай,Моська,знать она сильна...

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      Рейтинг: +14946

      Fusballer > JTherry 35 минут назад

      Наоборот скромно перечислили. Вот если бы про Солнечную системы, Галактику, Вселенную перечислили, то да, самолюбованием можно было назвать. А так всё скромно.

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