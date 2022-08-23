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    Сын Стрельцова – о покупке «Торпедо» китайским банком: «Хоть марсиане. Главное, чтобы команда играла в РПЛ»

    Игорь Стрельцов, сын экс-футболиста «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, прокомментировал информацию о возможной покупке клуба китайским банком.

    «Если из наших никто не покупает, будем надеяться на китайцев? Я такого не слышал. Если будут хорошие вложения, то поменяется игра и наладится состав. Уже шесть туров и всего одно очко — это очень мало. Опыта нет. Играть хотят, выигрывать хотят, но нужно немного мастерства и опыта — не только хотение.

    Мне самое главное, чтобы команда была в Высшей лиге, а там хоть китайцы, хоть марсиане пусть купят клуб — мне всe равно», — сказал Стрельцов.

    • «Торпедо» вернулся в РПЛ по итогам прошлого сезона.
    • Команда набрала 1 очко в 6 турах чемпионата и занимает последнее место в таблице.

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    Источник: «Чемпионат»

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