Сын Стрельцова – о покупке «Торпедо» китайским банком: «Хоть марсиане. Главное, чтобы команда играла в РПЛ»

Игорь Стрельцов, сын экс-футболиста «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, прокомментировал информацию о возможной покупке клуба китайским банком.

«Если из наших никто не покупает, будем надеяться на китайцев? Я такого не слышал. Если будут хорошие вложения, то поменяется игра и наладится состав. Уже шесть туров и всего одно очко — это очень мало. Опыта нет. Играть хотят, выигрывать хотят, но нужно немного мастерства и опыта — не только хотение.

Мне самое главное, чтобы команда была в Высшей лиге, а там хоть китайцы, хоть марсиане пусть купят клуб — мне всe равно», — сказал Стрельцов.