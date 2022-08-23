Федун планировал сделать базу для академии «Спартака» в Крыму

Бывший глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха рассказал, почему на полуострове не появилась тренировочная база академии «Спартака».

«Федун планировал сделать летнюю базу для академии «Спартака» в Алуште. Там его фирме принадлежал отель, с которым у клуба было спонсорское соглашение.

Было два поля, которые Леонид Арнольдович хотел привести в порядок. К сожалению, из‑за санкций идею пришлось отложить и ничего сделать не успели», – заявил Ветоха.