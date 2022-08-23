Федун планировал сделать базу для академии «Спартака» в Крыму

Бывший глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха рассказал, почему на полуострове не появилась тренировочная база академии «Спартака».
«Федун планировал сделать летнюю базу для академии «Спартака» в Алуште. Там его фирме принадлежал отель, с которым у клуба было спонсорское соглашение.
Было два поля, которые Леонид Арнольдович хотел привести в порядок. К сожалению, из‑за санкций идею пришлось отложить и ничего сделать не успели», – заявил Ветоха.
- В понедельник «Лукойл» объявил о приобретении 100 процентов акций «Спартака» и стадиона «Открытие Банк Арена».
- Федун был владельцем клуба с 2004 года.
- Бизнесмен вложил в команду более 2 миллиардов долларов.
Источник: «Матч ТВ»