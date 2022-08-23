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  • Федун планировал сделать базу для академии «Спартака» в Крыму

Федун планировал сделать базу для академии «Спартака» в Крыму

23 августа 2022, 18:25
5

Бывший глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха рассказал, почему на полуострове не появилась тренировочная база академии «Спартака».

«Федун планировал сделать летнюю базу для академии «Спартака» в Алуште. Там его фирме принадлежал отель, с которым у клуба было спонсорское соглашение.

Было два поля, которые Леонид Арнольдович хотел привести в порядок. К сожалению, из‑за санкций идею пришлось отложить и ничего сделать не успели», – заявил Ветоха.

  • В понедельник «Лукойл» объявил о приобретении 100 процентов акций «Спартака» и стадиона «Открытие Банк Арена».
  • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
  • Бизнесмен вложил в команду более 2 миллиардов долларов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (5)
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житель СПб
1661269350
Теперь то много чего "можно было планировать"
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Benifacto
1661271104
офшоры санкциям значит немешют, а сделать базу в Крыму мешают))))смех да и только!!! было бы желание начал бы развивать там футболистов молодых и подтягивать в Москву!!!!! хорошо что не из за пандемии то бы уж ваще тогда.....
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aaaaahhhh
1661271834
да ладно Газпром сделает, чего уж там.:))
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АЛЕКС 58
1661278119
Всюду санкции. Бабло выводить не мешают,а всему остальному мешают.
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ZAITZEFF2011
1661287116
Что мешало за 18 лет сделать базу? Сейчас это все в сослагательном наклонении
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