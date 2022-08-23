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    Федун планировал сделать базу для академии «Спартака» в Крыму

    Бывший глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха рассказал, почему на полуострове не появилась тренировочная база академии «Спартака».

    «Федун планировал сделать летнюю базу для академии «Спартака» в Алуште. Там его фирме принадлежал отель, с которым у клуба было спонсорское соглашение.

    Было два поля, которые Леонид Арнольдович хотел привести в порядок. К сожалению, из‑за санкций идею пришлось отложить и ничего сделать не успели», – заявил Ветоха.

    • В понедельник «Лукойл» объявил о приобретении 100 процентов акций «Спартака» и стадиона «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • Бизнесмен вложил в команду более 2 миллиардов долларов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3374

      aaaaahhhh 1 час назад

      да ладно Газпром сделает, чего уж там.:))

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      Рейтинг: +1552

      Benifacto 1 час назад

      офшоры санкциям значит немешют, а сделать базу в Крыму мешают))))смех да и только!!! было бы желание начал бы развивать там футболистов молодых и подтягивать в Москву!!!!! хорошо что не из за пандемии то бы уж ваще тогда.....

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      Рейтинг: -52

      Житель планетв Земля 2 часа назад

      Ах эти санкции....И чо их накидали России ? "Обидно, слушай... Честное слово, ничего ж не сделал — только вошёл..." ( из к/ф " Кавказская пленница" ) )))

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      Рейтинг: +17126

      житель СПб 2 часа назад

      Теперь то много чего "можно было планировать"

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