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«Болонья» близка к подписанию полузащитника «Динамо» Моро

22 августа 2022, 22:23

Хавбек московского «Динамо» Никола Моро, вероятно, перейдет в «Болонью».

24-летний футболист уже договорился с итальянским клубом об условиях личного контракта.

Теперь клубы ищут компромиссный вариант сделки, чтобы хорват не пользовался опцией ФИФА о приостановке соглашения.

Ожидается, что трансфер будет оформлен в ближайшие 48 часов.

  • Рыночная стоимость Моро – 9 миллионов евро.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2025 года.
  • В прошлом сезоне полузащитник провел 33 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста, в этом – отдал 2 результативные передачи в 6 играх.

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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Динамо Болонья Моро Никола
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