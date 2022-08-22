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    «Болонья» близка к подписанию полузащитника «Динамо» Моро

    Хавбек московского «Динамо» Никола Моро, вероятно, перейдет в «Болонью».

    24-летний футболист уже договорился с итальянским клубом об условиях личного контракта.

    Теперь клубы ищут компромиссный вариант сделки, чтобы хорват не пользовался опцией ФИФА о приостановке соглашения.

    Ожидается, что трансфер будет оформлен в ближайшие 48 часов.

    • Рыночная стоимость Моро – 9 миллионов евро.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2025 года.
    • В прошлом сезоне полузащитник провел 33 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста, в этом – отдал 2 результативные передачи в 6 играх.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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