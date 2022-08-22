«Болонья» близка к подписанию полузащитника «Динамо» Моро

Хавбек московского «Динамо» Никола Моро, вероятно, перейдет в «Болонью».
24-летний футболист уже договорился с итальянским клубом об условиях личного контракта.
Теперь клубы ищут компромиссный вариант сделки, чтобы хорват не пользовался опцией ФИФА о приостановке соглашения.
Ожидается, что трансфер будет оформлен в ближайшие 48 часов.
- Рыночная стоимость Моро – 9 миллионов евро.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2025 года.
- В прошлом сезоне полузащитник провел 33 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста, в этом – отдал 2 результативные передачи в 6 играх.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио