«Болонья» близка к подписанию полузащитника «Динамо» Моро

Хавбек московского «Динамо» Никола Моро, вероятно, перейдет в «Болонью».

24-летний футболист уже договорился с итальянским клубом об условиях личного контракта.

Теперь клубы ищут компромиссный вариант сделки, чтобы хорват не пользовался опцией ФИФА о приостановке соглашения.

Ожидается, что трансфер будет оформлен в ближайшие 48 часов.