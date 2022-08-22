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  • Стали известны три кандидата на пост президента «Спартака»

Стали известны три кандидата на пост президента «Спартака»

22 августа 2022, 12:41
8

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», в связи с чем пост президента клуба покинул Леонид Федун.

Сейчас на эту должность рассматриваются три кандидата:

  • Евгений Хавкин (с 2012 года занимал пост вице‑президента – руководителя аппарата «Лукойла»);
  • Александр Матыцын (с 2017 года первый вице‑президент ПАО «Лукойл»);
  • Ашот Хачатурянц (экс-глава РПЛ).

Ожидается, что решение по новому президенту «Спартака» могут принять уже в четверг, 25 августа.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Хачатурянц Ашот
Комментарии (8)
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Enter2006
1661162154
Ни одного достойного... Наверное Матыцына возьмут.
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nurnehix1818
1661164049
Pазвpатные дамы хотят постельных утех. Заходи, они ждут тебя ---- http://bit.do/golaya
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derrik2000
1661164190
Для ГЛАВНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, ведь, нужно ЧТО??? Чтобы понимал, что есть такая игра - футбол и КАК в неё играют, знал, ЧТО ЕСТЬ СПАРТАК МОСКВА и КАК он в должен ИГРАТЬ. Всё остальное - умение правильно и точечно подбирать кадры. Основные, по крайней мере.
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egor tikhonov
1661166997
ради приличия Мостового написали бы(((
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Беспонтий
1661167304
где ещё можно что нибудь украсть там вероятнее всего появится ара потому что хавкиным там уже не интэрэсно
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paracetamol
1661167605
Слетелись стервятники на остывающий труп...!
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шахта Заполярная
1661177849
Сейчас специалисты по мусорным бочкам подберут Спартаку президента.
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