Стали известны три кандидата на пост президента «Спартака»

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», в связи с чем пост президента клуба покинул Леонид Федун.
Сейчас на эту должность рассматриваются три кандидата:
- Евгений Хавкин (с 2012 года занимал пост вице‑президента – руководителя аппарата «Лукойла»);
- Александр Матыцын (с 2017 года первый вице‑президент ПАО «Лукойл»);
- Ашот Хачатурянц (экс-глава РПЛ).
Ожидается, что решение по новому президенту «Спартака» могут принять уже в четверг, 25 августа.
Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам
Источник: «Матч ТВ»