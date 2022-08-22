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    Стали известны три кандидата на пост президента «Спартака»

    «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», в связи с чем пост президента клуба покинул Леонид Федун.

    Сейчас на эту должность рассматриваются три кандидата:

    • Евгений Хавкин (с 2012 года занимал пост вице‑президента – руководителя аппарата «Лукойла»);
    • Александр Матыцын (с 2017 года первый вице‑президент ПАО «Лукойл»);
    • Ашот Хачатурянц (экс-глава РПЛ).

    Ожидается, что решение по новому президенту «Спартака» могут принять уже в четверг, 25 августа.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4415

      Enter2006 1 минуту назад

      Ни одного достойного... Наверное Матыцына возьмут.

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