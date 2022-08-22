Стали известны три кандидата на пост президента «Спартака»

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», в связи с чем пост президента клуба покинул Леонид Федун.

Сейчас на эту должность рассматриваются три кандидата:

Евгений Хавкин (с 2012 года занимал пост вице‑президента – руководителя аппарата «Лукойла»);

Александр Матыцын (с 2017 года первый вице‑президент ПАО «Лукойл»);

Ашот Хачатурянц (экс-глава РПЛ).

Ожидается, что решение по новому президенту «Спартака» могут принять уже в четверг, 25 августа.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам