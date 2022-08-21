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    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Торпедо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 6-го тура РПЛ с «Торпедо». Петербуржцы выиграли со счетом 2:0, забив на 85-й и 88-й минутах.

    – Игра получилась нервной, мы долго не могли забить, преимущество было большое, нужно было забивать раньше, чтобы не доводить до нервной концовки. Нам не хватало забитых мячей. Заслуженная победа. Но по таким матчам важно не впасть в уныние от того, что не удается забить, а продолжать верить и играть активно.

    – Почему долго не могли забить?

    – Реализация. Моменты можно создавать, но если мяч не идет в ворота, то это несчастный случай.

    • «Зенит» вышел на первое место в РПЛ.
    • Следующая игра – 28 августа против «Зенита».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +206

      renepjd 4 минуты назад

      «Зенит» вышел на первое место в РПЛ.
      Следующая игра – 28 августа против «Зенита».

      На что только не идет РПЛ что бы тащить Зенит на первое место: вместо Урала будут сами с собой играть, что бы уже точно

      0
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      Рейтинг: +16875

      paracetamol 6 минут назад

      Не удается забить из-за туповатого тренеришки Семака. Нельзя играть в один футбол с лидерами и аутсайдерами. Даже бразилы тупеют от такой тактики!

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      Рейтинг: +206

      renepjd > paracetamol 1 минуту назад

      Вообще то он в очередной раз сделал голевые замены, взбодрил в перерыве, а то первый тайм на расслабоне катали.
      А если люди не могут с десяти метров по воротам попасть, на тренировке отрабатывать удары с десяти метров что ли?. Играли нормально, моментов куча.

      0
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      Рейтинг: +3810

      raritet 32 минуты назад

      Нужно быть обьективными, и в лучшие годы, при великолепных тренерах Вроде Спалетти, Дик, у Зенита всегда были проблемы с автобусами. А что уж говорить о сегодняшней команде.

      0
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      Рейтинг: +241

      Боров мясной 48 минут назад

      Зенит Семака играет пешком, неспешный бразильский футбол.

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      Рейтинг: +288

      saf05 1 час назад

      Мяч никогда сам не идет, его туда нужно направить

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      Рейтинг: +23206

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Тренер должен уметь настроить игроков на любого по силе соперника, в Зените такого тренера нет. (

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      Рейтинг: +17103

      житель СПб > DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      Я с Вами согласен насчет тренера - но в данном случае, действительно, пробить автобус бывает очень сложно. И тренер здесь не при чем.

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      Рейтинг: +314

      Slavan62 1 час назад

      Против глухой обороны команда не умеет играть

      0
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      Рейтинг: +5088

      Беспонтий 1 час назад

      бакаев и сергеев
      а иначе бы брови выщипывал сергей богданыч
      а так
      вовремя выпустил
      смекнул

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