Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Торпедо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 6-го тура РПЛ с «Торпедо». Петербуржцы выиграли со счетом 2:0, забив на 85-й и 88-й минутах.

– Игра получилась нервной, мы долго не могли забить, преимущество было большое, нужно было забивать раньше, чтобы не доводить до нервной концовки. Нам не хватало забитых мячей. Заслуженная победа. Но по таким матчам важно не впасть в уныние от того, что не удается забить, а продолжать верить и играть активно.

– Почему долго не могли забить?

– Реализация. Моменты можно создавать, но если мяч не идет в ворота, то это несчастный случай.