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Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Торпедо»

21 августа 2022, 20:01
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 6-го тура РПЛ с «Торпедо». Петербуржцы выиграли со счетом 2:0, забив на 85-й и 88-й минутах.

– Игра получилась нервной, мы долго не могли забить, преимущество было большое, нужно было забивать раньше, чтобы не доводить до нервной концовки. Нам не хватало забитых мячей. Заслуженная победа. Но по таким матчам важно не впасть в уныние от того, что не удается забить, а продолжать верить и играть активно.

– Почему долго не могли забить?

– Реализация. Моменты можно создавать, но если мяч не идет в ворота, то это несчастный случай.

  • «Зенит» вышел на первое место в РПЛ.
  • Следующая игра – 28 августа против «Урала».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
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Беспонтий
1661101506
бакаев и сергеев а иначе бы брови выщипывал сергей богданыч а так вовремя выпустил смекнул
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Slavan62
1661101619
Против глухой обороны команда не умеет играть
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DOCTOR PENALTY
1661102457
Тренер должен уметь настроить игроков на любого по силе соперника, в Зените такого тренера нет. (
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saf05
1661102864
Мяч никогда сам не идет, его туда нужно направить
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Боров мясной
1661103775
Зенит Семака играет пешком, неспешный бразильский футбол.
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raritet
1661104733
Нужно быть обьективными, и в лучшие годы, при великолепных тренерах Вроде Спалетти, Дик, у Зенита всегда были проблемы с автобусами. А что уж говорить о сегодняшней команде.
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paracetamol
1661106300
Не удается забить из-за туповатого тренеришки Семака. Нельзя играть в один футбол с лидерами и аутсайдерами. Даже бразилы тупеют от такой тактики!
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renepjd
1661106452
«Зенит» вышел на первое место в РПЛ. Следующая игра – 28 августа против «Зенита». На что только не идет РПЛ что бы тащить Зенит на первое место: вместо Урала будут сами с собой играть, что бы уже точно
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