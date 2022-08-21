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    Федотов рассказал, что ждет ЦСКА за нарушение регламента в матче с «Ахматом»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча с «Ахматом» (4:2) прокомментировал ситуацию с Константином Кучаевым.

    «Кучаев? Будем разбираться с ситуацией, лишняя паника. Заплатим 15 тысяч штрафа.

    Хорошо, что это все закончилось. Будем распределять обязанности», – сказал Федотов.

    • ЦСКА сделал изменение в стартовом составе за несколько минут до начала матча. Вместо Кучаева в основе команды вышел Иван Обляков.
    • Игроки, которых убрали из старта из-за повреждения перед игрой, должны быть исключены из заявки. Кучаев при этом остался в числе запасных и находился на скамейке. Потом его увели на трибуну.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7883

      piligrim1986 30 минут назад

      ну скорее всего зениит победит торпедо и реально отделаетесь штрафом, а вот если нет...

      0
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      Рейтинг: +3445

      CSKA57 1 час назад

      Какие все добрые здесь собрались... На поле свою силу доказывайте!

      0
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      Рейтинг: +769

      Каменный стояк 1 час назад

      «Кучаев? Будем разбираться с ситуацией, лишняя паника. Получим технарь, да и всё.

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      Рейтинг: +33

      Romeo 123 1 час назад

      Техническое поражения

      2
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