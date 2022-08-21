Федотов рассказал, что ждет ЦСКА за нарушение регламента в матче с «Ахматом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча с «Ахматом» (4:2) прокомментировал ситуацию с Константином Кучаевым.

«Кучаев? Будем разбираться с ситуацией, лишняя паника. Заплатим 15 тысяч штрафа.

Хорошо, что это все закончилось. Будем распределять обязанности», – сказал Федотов.