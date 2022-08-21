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В «Ахмате» прокомментировали нарушение регламента ЦСКА

21 августа 2022, 17:37
8

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров после матча с ЦСКА (2:4) прокомментировал ситуацию с Константином Кучаевым.

«Да, он не вышел. У нас есть специалисты по регламенту, пусть рассматривают. Мы коллегам должны доверять, раз они сказали, что у него травма. Ситуация с Кучаевым нас вообще не беспокоит.

Первый тайм для нас был провальным. Во втором старались сравнять, но не хватило», – сказал Айдамиров.

  • ЦСКА сделал изменение в стартовом составе за несколько минут до начала матча. Вместо Кучаева в основе команды вышел Иван Обляков.
  • Игроки, которых убрали из старта из-за повреждения перед игрой, должны быть исключены из заявки. Кучаев при этом остался в числе запасных и находился на скамейке. Потом его увели на трибуну.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Кучаев Константин
Комментарии (8)
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Теркчанин
1661092954
технарь коням и все дела.
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Romeo 123
1661095155
Только техническое поражения
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SergioOr
1661098857
Браво
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3meeeD
1661101065
Пример с Ахмата брать надо.А не ныть Регламент разрешает заменить с заявки ,если у игрока повреждение.
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paracetamol
1661101107
Гинер все купил, переигровки не будет!
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rewas
1661145947
Этого Гинера на родину в Украину, или в Израиль. В России ему делать не чего.
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