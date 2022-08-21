В «Ахмате» прокомментировали нарушение регламента ЦСКА

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров после матча с ЦСКА (2:4) прокомментировал ситуацию с Константином Кучаевым.
«Да, он не вышел. У нас есть специалисты по регламенту, пусть рассматривают. Мы коллегам должны доверять, раз они сказали, что у него травма. Ситуация с Кучаевым нас вообще не беспокоит.
Первый тайм для нас был провальным. Во втором старались сравнять, но не хватило», – сказал Айдамиров.
- ЦСКА сделал изменение в стартовом составе за несколько минут до начала матча. Вместо Кучаева в основе команды вышел Иван Обляков.
- Игроки, которых убрали из старта из-за повреждения перед игрой, должны быть исключены из заявки. Кучаев при этом остался в числе запасных и находился на скамейке. Потом его увели на трибуну.
Источник: «Спорт-Экспресс»