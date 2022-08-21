Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Ахмате» прокомментировали нарушение регламента ЦСКА

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров после матча с ЦСКА (2:4) прокомментировал ситуацию с Константином Кучаевым.

    «Да, он не вышел. У нас есть специалисты по регламенту, пусть рассматривают. Мы коллегам должны доверять, раз они сказали, что у него травма. Ситуация с Кучаевым нас вообще не беспокоит.

    Первый тайм для нас был провальным. Во втором старались сравнять, но не хватило», – сказал Айдамиров.

    • ЦСКА сделал изменение в стартовом составе за несколько минут до начала матча. Вместо Кучаева в основе команды вышел Иван Обляков.
    • Игроки, которых убрали из старта из-за повреждения перед игрой, должны быть исключены из заявки. Кучаев при этом остался в числе запасных и находился на скамейке. Потом его увели на трибуну.

    Новости по теме
    Федотов рассказал, что ждет ЦСКА за нарушение регламента в матче с «Ахматом»
    Сергей Иванов сообщил о смене владельца ЦСКА 1
    Набабкин забил в РПЛ впервые с 2015 года
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:37
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11