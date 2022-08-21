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    РПЛ. ЦСКА победил «Ахмат» (4:2) и сравнялся по очкам со «Спартаком»

    ЦСКА обыграл «Ахмат» со счетом 4:2 в домашнем матче 6-го тура РПЛ.

    Голы в составе победителей забили Федор Чалов, Кирилл Набабкин, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина.

    Московский клуб набрал 13 очков и поднялся на второе место, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 4:2 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Чалов, 29; 2:0 – Набабкин, 33; 3:0 – Карраскаль, 35; 3:1 – Конате, 41; 3:2 – Бериша, 58; 4:2 – Медина, 78.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес (Фукс, 79), Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов (Заболотный, 66, Гайч, 84).

    Ахмат: Шелия (Опарин, 46), Журавлев, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович (Харин, 71), Тимофеев, Трошечкин (Бериша, 56), Швец, Садулаев (Олейников, 56), Конате (Ильин, 70).

    Предупреждения: Набабкин, 14; Мухин, 44 – Нижич, 23.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:54
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +4312

      Snek 44 минуты назад

      ЦСКА в прошлом сезоне и сейчас, как будто команды из разных вселенных, а состав то не сильно изменился, вот что значит хороший тренер.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10932

      knikos 50 минут назад

      Люблю такие игры , особенно во втором тайме . Не скучно было . Коней с победой , Ахмату спасибо за характер , не сдались . Федотов , конечно , ТРЕНЕР !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3442

      CSKA57 53 минуты назад

      ЦСКА с победой! Гол Медины великолепен!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5240

      ySS 56 минут назад

      С победой Цска!
      Терек напряг ситуацию, но не надолго, чего-то не хватило

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2058

      АЛЕКС 58 57 минут назад

      Так бы всегда боролись за мяч,как сегодня. Молодцы! Федотов не два деревянных,унылых полена!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7393

      BarStep 58 минут назад

      На заметку С. Семаку..
      Как додавливать соперника
      и тотальное преимущество превращать в результат за 5 мин..

      А не делать всем нервы и получать итоговую ничью к тому же..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +267

      Красногвардейчик 59 минут назад

      Любимый клуб с победой, но пошёл за валидолом...закончился

      2
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      Рейтинг: +2088

      prtcs 1 час назад

      ЦСКА с победой и валидолом.

      1
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      Рейтинг: +303

      Номэд 1 час назад

      Даешь технарь, клинер поржёт от души.

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      Рейтинг: +2058

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Отличная игра,но крючкотворы могут всё обосрать. А Талалайка плакать умеет!

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