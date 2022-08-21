РПЛ. ЦСКА победил «Ахмат» (4:2) и сравнялся по очкам со «Спартаком»

ЦСКА обыграл «Ахмат» со счетом 4:2 в домашнем матче 6-го тура РПЛ.

Голы в составе победителей забили Федор Чалов, Кирилл Набабкин, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина.

Московский клуб набрал 13 очков и поднялся на второе место, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.

Россия. РПЛ. 6-й тур

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 4:2 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чалов, 29; 2:0 – Набабкин, 33; 3:0 – Карраскаль, 35; 3:1 – Конате, 41; 3:2 – Бериша, 58; 4:2 – Медина, 78.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес (Фукс, 79), Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов (Заболотный, 66, Гайч, 84).

Ахмат: Шелия (Опарин, 46), Журавлев, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович (Харин, 71), Тимофеев, Трошечкин (Бериша, 56), Швец, Садулаев (Олейников, 56), Конате (Ильин, 70).

Предупреждения: Набабкин, 14; Мухин, 44 – Нижич, 23.

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