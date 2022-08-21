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  • РПЛ. ЦСКА победил «Ахмат» (4:2) и сравнялся по очкам со «Спартаком»

РПЛ. ЦСКА победил «Ахмат» (4:2) и сравнялся по очкам со «Спартаком»

21 августа 2022, 16:54
15

ЦСКА обыграл «Ахмат» со счетом 4:2 в домашнем матче 6-го тура РПЛ.

Голы в составе победителей забили Федор Чалов, Кирилл Набабкин, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина.

Московский клуб набрал 13 очков и поднялся на второе место, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.

Россия. РПЛ. 6-й тур

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 4:2 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чалов, 29; 2:0 – Набабкин, 33; 3:0 – Карраскаль, 35; 3:1 – Конате, 41; 3:2 – Бериша, 58; 4:2 – Медина, 78.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес (Фукс, 79), Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов (Заболотный, 66, Гайч, 84).

Ахмат: Шелия (Опарин, 46), Журавлев, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович (Харин, 71), Тимофеев, Трошечкин (Бериша, 56), Швец, Садулаев (Олейников, 56), Конате (Ильин, 70).

Предупреждения: Набабкин, 14; Мухин, 44 – Нижич, 23.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (15)
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slavа0508
1661090162
С победой Армейцев !!!Весёлая игра получилась !!!
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АЛЕКС 58
1661090570
Отличная игра,но крючкотворы могут всё обосрать. А Талалайка плакать умеет!
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prtcs
1661090748
ЦСКА с победой и валидолом.
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Красногвардейчик
1661090894
Любимый клуб с победой, но пошёл за валидолом...закончился
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BarStep
1661090974
На заметку С. Семаку.. Как додавливать соперника и тотальное преимущество превращать в результат за 5 мин.. А не делать всем нервы и получать итоговую ничью к тому же..
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АЛЕКС 58
1661091000
Так бы всегда боролись за мяч,как сегодня. Молодцы! Федотов не два деревянных,унылых полена!
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ySS
1661091084
С победой Цска! Терек напряг ситуацию, но не надолго, чего-то не хватило
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CSKA57
1661091260
ЦСКА с победой! Гол Медины великолепен!
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knikos
1661091423
Люблю такие игры , особенно во втором тайме . Не скучно было . Коней с победой , Ахмату спасибо за характер , не сдались . Федотов , конечно , ТРЕНЕР !
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Snek
1661091759
ЦСКА в прошлом сезоне и сейчас, как будто команды из разных вселенных, а состав то не сильно изменился, вот что значит хороший тренер.
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