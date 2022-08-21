Попов: «Спартак» сдулся на команде чуть сильнее «Урала». Походу, «Зенит» опять чемпион»

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» Алексей Попов поделился впечатлениями от матча шестого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (0:1). Он недоволен качеством футбола.

«Команда чуть сильнее «Урала» – и всe, «Спартак» сдулся. «Спартак» не наиграл на победу, но и поражения не заслуживал. «Динамо» – команда с задачами, как и «Спартак», но футбол был неудачным со стороны обеих команд.

«Спартак» – «Динамо» – игра ни о чем. Вывеска хорошая, историческая, а качество футбола ужасное. Зрителям, наверное, нравится такой футбол? Не знаю. Если смотреть на качество игры, тактические перемещения и принятие решений, хм… Наверное, даже в группу Лиги Европы не попасть с таким уровнем футбола.

Походу, «Зенит» опять чемпион… ЦСКА, если не будет проваливаться по дистанции, единственный конкурент «Зенита»?» – написал Попов в социальной сети.

«Динамо» победило с процентом владения мячом 32.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Динамо» идет в сезоне без поражений.

Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

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