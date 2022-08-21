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  • Попов: «Спартак» сдулся на команде чуть сильнее «Урала». Походу, «Зенит» опять чемпион»

Попов: «Спартак» сдулся на команде чуть сильнее «Урала». Походу, «Зенит» опять чемпион»

21 августа 2022, 11:23
26

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» Алексей Попов поделился впечатлениями от матча шестого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (0:1). Он недоволен качеством футбола.

«Команда чуть сильнее «Урала» – и всe, «Спартак» сдулся. «Спартак» не наиграл на победу, но и поражения не заслуживал. «Динамо» – команда с задачами, как и «Спартак», но футбол был неудачным со стороны обеих команд.

«Спартак» – «Динамо» – игра ни о чем. Вывеска хорошая, историческая, а качество футбола ужасное. Зрителям, наверное, нравится такой футбол? Не знаю. Если смотреть на качество игры, тактические перемещения и принятие решений, хм… Наверное, даже в группу Лиги Европы не попасть с таким уровнем футбола.

Походу, «Зенит» опять чемпион… ЦСКА, если не будет проваливаться по дистанции, единственный конкурент «Зенита»?» – написал Попов в социальной сети.

  • «Динамо» победило с процентом владения мячом 32.
  • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
  • «Динамо» идет в сезоне без поражений.

Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (26)
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R_a_i_n
1661070761
А какое качество игры этот говорун показывал в Амкаре и Рубине? Качество Лиги чемпионов?
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neim
1661072645
Это Динамо чуть сильнее Урала ? Дебил, ты бы хоть в таблицу посмотрел что ли ...
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paracetamol
1661072669
«Спартак» – «Динамо» – игра ни о чем. Вывеска хорошая, историческая, а качество футбола ужасное... - Согласен. Вообще, уровень нашего футбола упал, во многом из-за фут-бюрократов. Они о своей карьере думают больше, чем о футболе!
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derrik2000
1661072961
Ну, я бы не стал так категорично, что Спартак, мол, сдулся... Я бы сказал, что Спартак ещё не надулся до конца: не было до Динамо МОТИВИРОВАННЫХ соперников. А что касается ИГРЫ, то по конкретному матчу с Динамо - согласен. Но это Динамо после ухода Шварца и ряда игроков сдулось. Смею полагать, что "шварцевское" Динамо выставило бы ЭТОТ Спартак вчера в весьма неприглядном свете. Но жизнь не терпит сослагательных наклонений. Посмотрим, что принесёт трансферный рынок: очень нужны опорный полузащитник и центральный защитник, но лучше - центральнЫЕ защитникИ. Потому что Джикия - это, извините, не уровень, а другой - (((. Нападающий - резкий, быстрый, НЕ жадный и амбициозный - очень нужен. А лучше два.
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insider_retro
1661073027
Лёха всем навешал оплеух... А сам, конечно, - молодееец!
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житель СПб
1661073048
Все категорично и утрировано. Но футбол не совсем удался, это так.
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DOCTOR PENALTY
1661073180
Это из серии: "Если вы такие умные, чё ж вы строем-то не ходите?" ""
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Play
1661073576
Пошли экспертные мнения. Ну во-первых, только идиот всерьёз записывал Спартак в чемпионы после пяти туров, во-вторых, помимо Урала, Спартак разгромил Краснодар и Сочи, далеко не последние команды РПЛ, на это Попов не обратил внимание, судя по всему.
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NewLife
1661074754
Это кто ? Из передачи 60 мин?)))
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шахта Заполярная
1661074947
Вот и уровень аналитики, проиграл, значит сдулся. Выиграл, значит надулся и стал претендентом. Лучше бы молчал, может за умного бы сошел.
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