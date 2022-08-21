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    Попов: «Спартак» сдулся на команде чуть сильнее «Урала». Походу, «Зенит» опять чемпион»

    Бывший защитник «Амкара», «Рубина» Алексей Попов поделился впечатлениями от матча шестого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (0:1). Он недоволен качеством футбола.

    «Команда чуть сильнее «Урала» – и всe, «Спартак» сдулся. «Спартак» не наиграл на победу, но и поражения не заслуживал. «Динамо» – команда с задачами, как и «Спартак», но футбол был неудачным со стороны обеих команд.

    «Спартак» – «Динамо» – игра ни о чем. Вывеска хорошая, историческая, а качество футбола ужасное. Зрителям, наверное, нравится такой футбол? Не знаю. Если смотреть на качество игры, тактические перемещения и принятие решений, хм… Наверное, даже в группу Лиги Европы не попасть с таким уровнем футбола.

    Походу, «Зенит» опять чемпион… ЦСКА, если не будет проваливаться по дистанции, единственный конкурент «Зенита»?» – написал Попов в социальной сети.

    • «Динамо» победило с процентом владения мячом 32.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» идет в сезоне без поражений.

    Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

    «Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +820

      Сделаны из Дерева 6 минут назад

      Лазурятни лизанул)))

      0
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      Рейтинг: +2707

      Play 9 минут назад

      Пошли экспертные мнения. Ну во-первых, только идиот всерьёз записывал Спартак в чемпионы после пяти туров, во-вторых, помимо Урала, Спартак разгромил Краснодар и Сочи, далеко не последние команды РПЛ, на это Попов не обратил внимание, судя по всему.

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      Рейтинг: +23189

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Это из серии: "Если вы такие умные, чё ж вы строем-то не ходите?" ""

      0
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      Рейтинг: +17095

      житель СПб 17 минут назад

      Все категорично и утрировано. Но футбол не совсем удался, это так.

      0
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      Рейтинг: +69303

      insider_retro 18 минут назад

      Лёха всем навешал оплеух...
      А сам, конечно, - молодееец!

      0
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      Рейтинг: +19691

      derrik2000 19 минут назад

      Ну, я бы не стал так категорично, что Спартак, мол, сдулся...
      Я бы сказал, что Спартак ещё не надулся до конца: не было до Динамо МОТИВИРОВАННЫХ соперников.
      А что касается ИГРЫ, то по конкретному матчу с Динамо - согласен.
      Но это Динамо после ухода Шварца и ряда игроков сдулось.
      Смею полагать, что "шварцевское" Динамо выставило бы ЭТОТ Спартак вчера в весьма неприглядном свете. Но жизнь не терпит сослагательных наклонений.
      Посмотрим, что принесёт трансферный рынок: очень нужны опорный полузащитник и центральный защитник, но лучше - центральнЫЕ защитникИ. Потому что Джикия - это, извините, не уровень, а другой - (((. Нападающий - резкий, быстрый, НЕ жадный и амбициозный - очень нужен. А лучше два.

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      Рейтинг: +19691

      derrik2000 > derrik2000 18 минут назад

      Из положительного ПОКА отмечу только хорошие взаимоотношения в команде и желание ИГРАТЬ, а не мучаться на поле только ради очков и "медальки".

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      Рейтинг: +16856

      paracetamol 24 минуты назад

      «Спартак» – «Динамо» – игра ни о чем. Вывеска хорошая, историческая, а качество футбола ужасное...
      - Согласен. Вообще, уровень нашего футбола упал, во многом из-за фут-бюрократов. Они о своей карьере думают больше, чем о футболе!

      1
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      Рейтинг: +4926

      neim 24 минуты назад

      Это Динамо чуть сильнее Урала ? Дебил, ты бы хоть в таблицу посмотрел что ли ...

      2
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      Рейтинг: +9343

      R_a_i_n 55 минут назад

      А какое качество игры этот говорун показывал в Амкаре и Рубине? Качество Лиги чемпионов?

      3
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      Рейтинг: +16856

      paracetamol > R_a_i_n 22 минуты назад

      Хороший был защитник, не надо гнать! Уж никак не хуже Джикии, из Амкара пришедшего.

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      Рейтинг: +7857

      vladik12 > R_a_i_n 22 минуты назад

      Ну по крайней мере, Попов с "Рубином" обыгрывал на "Камп Ноу" "Барселону".

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      Рейтинг: +9343

      R_a_i_n > paracetamol 21 минуту назад

      Где я сказал, что он плохой защитник?

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      Рейтинг: +9343

      R_a_i_n > vladik12 20 минут назад

      И? Где в итоге была Барселона и где Попов?

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