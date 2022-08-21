Лепсая: «В матче с «Динамо» карма вернула должок Умярову»

Бывший футбольный менеджер Тимур Лепсая отреагировал на голевую ошибку полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Карма вернул должок Умярову за финал Кубка России», – написал экс-руководитель «Балтики» Лепсая.

Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Динамо» идет в сезоне без поражений.

Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам