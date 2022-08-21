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    Лепсая: «В матче с «Динамо» карма вернула должок Умярову»

    Бывший футбольный менеджер Тимур Лепсая отреагировал на голевую ошибку полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

    «Карма вернул должок Умярову за финал Кубка России», – написал экс-руководитель «Балтики» Лепсая.

    • Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» идет в сезоне без поражений.

    Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

    «Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

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    Источник: твиттер Тимура Лепсаи

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