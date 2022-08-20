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    Чернов: «Умяров извинился перед «Спартаком», мы его поддержали. Наиль отлично сыграл с «Динамо»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался по ошибке партнера Наиля Умярова в матче шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1). Она стала голевой.

    «Извинился ли Умяров? Безусловно. Но вся команда его поддержала – и на поле, и в раздевалке.

    Никаких параллелей не стоит проводить. Наиль отлично сыграл, а без ошибок футбола не бывает. Понятно, что он очень расстроен, но мы нашли слова поддержки для него. Надеемся, что Наиль будет радовать всех своей игрой и дальше», – сказал Чернов.

    • Умяров взял ответственность за поражение на себя.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» идет в сезоне без поражений.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    20.08.2022 23:55
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