Чернов: «Умяров извинился перед «Спартаком», мы его поддержали. Наиль отлично сыграл с «Динамо»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался по ошибке партнера Наиля Умярова в матче шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1). Она стала голевой.

«Извинился ли Умяров? Безусловно. Но вся команда его поддержала – и на поле, и в раздевалке.

Никаких параллелей не стоит проводить. Наиль отлично сыграл, а без ошибок футбола не бывает. Понятно, что он очень расстроен, но мы нашли слова поддержки для него. Надеемся, что Наиль будет радовать всех своей игрой и дальше», – сказал Чернов.

Умяров взял ответственность за поражение на себя.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Динамо» идет в сезоне без поражений.

Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам