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  • Мостовой: «Многие сейчас восхваляют Абаскаля, но что он сделал?»

Мостовой: «Многие сейчас восхваляют Абаскаля, но что он сделал?»

20 августа 2022, 15:38
11

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

«Многие сейчас восхваляют Абаскаля. Но что сделал Абаскаль? Пришeл в команду, которой не было?

У «Спартака» состав хороший был в том году, просто была нервотрeпка из-за всякой чехарды, которая сбила команду на то место, на котором они оказались.

«Спартак», между прочим, первое место в Лиге Европы занял с Виторией. С Ваноли этот же состав выиграл Кубок России.

Посмотрите, как теперь люди быстро переобуваются», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (11)
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vladimir-7
1661000882
Да ничего он не сделал, команда сделала, тоже самое было и с Каррерой.
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Skull_Boy
1661000953
Явно больше чем ты трепло
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Fusballer
1661001450
Витория: вывел Спартак из группы ЛЕ с первого места. Ваноли: выиграл кубок России. Абаскаль: лидирует в чемпионате России. Мостовой:
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Красногвардейчик
1661001657
Это закон...выигрываешь, хвалят....проигрываешь ругают. Будет Абасскаль проигрывать, тот же Ловчев на него ведро помоев сразу выльет
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эд100
1661001875
Не понимаю Санька. Он так часто критикует подобным образом, и хоть я с уважением к нему, но он в корне не прав. Или у нас роль тренера, только когда команда проигрывает?! Какой то не реализованной завистью несёт за версту. А сам ты на что ещё способен? Покажи, докажи. Не эксперт короче, не твоё это.
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Plyash
1661002681
Уже одно то,что Спартак играет с настроением и в своё удовольствие,особенно в атаке и то,что каждый игрок отрабатывает свой эпизод до конца,это и есть работа тренера,которая подразумевает борьбу каждого игрока за основной состав.А ты,Саша Мостовой,побольше молчи,за умного сойдёшь.
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Беспонтий
1661005592
есть какая то древняя мысль что лучший начальник это тот который незаметен.. мальчик молчит и думает тихо переставляет фигурки незаметно даёт понять кто есть кто и кто если не мы и всё вроде получается... как то так
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