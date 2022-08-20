Мостовой: «Многие сейчас восхваляют Абаскаля, но что он сделал?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.
«Многие сейчас восхваляют Абаскаля. Но что сделал Абаскаль? Пришeл в команду, которой не было?
У «Спартака» состав хороший был в том году, просто была нервотрeпка из-за всякой чехарды, которая сбила команду на то место, на котором они оказались.
«Спартак», между прочим, первое место в Лиге Европы занял с Виторией. С Ваноли этот же состав выиграл Кубок России.
Посмотрите, как теперь люди быстро переобуваются», – сказал Мостовой.
- «Спартак» набрал 13 очков в 5 турах РПЛ.
- Сегодня команда сыграет с «Динамо».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби.
Источник: «Чемпионат»