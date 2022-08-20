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    Мостовой: «Многие сейчас восхваляют Абаскаля, но что он сделал?»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

    «Многие сейчас восхваляют Абаскаля. Но что сделал Абаскаль? Пришeл в команду, которой не было?

    У «Спартака» состав хороший был в том году, просто была нервотрeпка из-за всякой чехарды, которая сбила команду на то место, на котором они оказались.

    «Спартак», между прочим, первое место в Лиге Европы занял с Виторией. С Ваноли этот же состав выиграл Кубок России.

    Посмотрите, как теперь люди быстро переобуваются», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +13434

      playsh 42 минуты назад

      Уже одно то,что Спартак играет с настроением и в своё удовольствие,особенно в атаке и то,что каждый игрок отрабатывает свой эпизод до конца,это и есть работа тренера,которая подразумевает борьбу каждого игрока за основной состав.А ты,Саша Мостовой,побольше молчи,за умного сойдёшь.

      4
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      Рейтинг: +15739

      Barmaleushka 43 минуты назад

      Эт надо у начальницы хряков спросить , чего он там ей сделал .

      0
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      Рейтинг: +239

      эд100 > Barmaleushka 34 минуты назад

      ты как обычно..., уровень мыслей, как у инфантильного, хамоватого подростка. Что с тобой не так?...

      3
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      Рейтинг: +817

      Сделаны из Дерева > эд100 30 минут назад

      С палаты №17 пишет!

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      Рейтинг: +239

      эд100 56 минут назад

      Не понимаю Санька. Он так часто критикует подобным образом, и хоть я с уважением к нему, но он в корне не прав. Или у нас роль тренера, только когда команда проигрывает?! Какой то не реализованной завистью несёт за версту. А сам ты на что ещё способен? Покажи, докажи. Не эксперт короче, не твоё это.

      4
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      Рейтинг: +246

      Красногвардейчик 59 минут назад

      Это закон...выигрываешь, хвалят....проигрываешь ругают. Будет Абасскаль проигрывать, тот же Ловчев на него ведро помоев сразу выльет

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      Рейтинг: +14896

      Fusballer 1 час назад

      Витория: вывел Спартак из группы ЛЕ с первого места.
      Ваноли: выиграл кубок России.
      Абаскаль: лидирует в чемпионате России.
      Мостовой:

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      Рейтинг: +13851

      Skull_Boy 1 час назад

      Явно больше чем ты трепло

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      Рейтинг: +25517

      vladimir-7 1 час назад

      Да ничего он не сделал, команда сделала, тоже самое было и с Каррерой.

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      Рейтинг: +817

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Да ты успокойся!

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