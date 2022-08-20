Нагельсман объяснил, почему Роналду не может найти новую команду

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман считает, что требования по зарплате мешают форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду искать новый клуб.

«В течение карьеры он забил много голов и забьет еще, независимо от чемпионата. Не знаю, окажется ли Криштиану в дортмундской «Боруссии». Для моего счастья в жизни это не будет иметь ключевого значения.

Дело в том, что у клубов должны быть деньги, чтобы платить Роналду зарплату. Он не молодой игрок, а оклад у него большой.

Многие хотели бы иметь в составе Криштиану, но 15 из 18 команд Бундеслиги столкнутся с трудностями при выплате его годовой зарплаты», – сказал Нагельсман.