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    Нагельсман объяснил, почему Роналду не может найти новую команду

    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман считает, что требования по зарплате мешают форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду искать новый клуб.

    «В течение карьеры он забил много голов и забьет еще, независимо от чемпионата. Не знаю, окажется ли Криштиану в дортмундской «Боруссии». Для моего счастья в жизни это не будет иметь ключевого значения.

    Дело в том, что у клубов должны быть деньги, чтобы платить Роналду зарплату. Он не молодой игрок, а оклад у него большой.

    Многие хотели бы иметь в составе Криштиану, но 15 из 18 команд Бундеслиги столкнутся с трудностями при выплате его годовой зарплаты», – сказал Нагельсман.

    • Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
    • В 2 турах АПЛ португалец не совершил ни одного голевого действия.
    • Он хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» квалифицировался только в Лигу Европы.

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    Источник: Sport Bild

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