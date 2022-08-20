«Вильярреал» расторг контракт с Алькасером. Его покупали за 23 миллиона

«Вильярреал» объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Пако Алькасером.
Стороны договорились о расторжении действующего контракта.
Ранее испанский клуб отдал 28-летнего футболиста в аренду «Шардже» из ОАЭ, но через два дня сделка была аннулирована.
- В январе 2020 года «Вильярреал» купил Алькасера у дортмундской «Боруссии» за 23 миллиона евро.
- За 2,5 сезона форвард забил 21 гол и сделал 12 ассистов в 76 матчах.
- Рыночная стоимость испанца – 9 миллионов евро.
Источник: сайт «Вильярреала»