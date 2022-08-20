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    «Вильярреал» расторг контракт с Алькасером. Его покупали за 23 миллиона

    «Вильярреал» объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Пако Алькасером.

    Стороны договорились о расторжении действующего контракта.

    Ранее испанский клуб отдал 28-летнего футболиста в аренду «Шардже» из ОАЭ, но через два дня сделка была аннулирована.

    • В январе 2020 года «Вильярреал» купил Алькасера у дортмундской «Боруссии» за 23 миллиона евро.
    • За 2,5 сезона форвард забил 21 гол и сделал 12 ассистов в 76 матчах.
    • Рыночная стоимость испанца – 9 миллионов евро.

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    Источник: сайт «Вильярреала»

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    Сегодня, 08:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1777

      lek! 3 часа назад

      Хороший вариант для наших клубов . Спартак и ЦСКА могли бы его подобрать .

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