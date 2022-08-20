«Вильярреал» расторг контракт с Алькасером. Его покупали за 23 миллиона

«Вильярреал» объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Пако Алькасером.

Стороны договорились о расторжении действующего контракта.

Ранее испанский клуб отдал 28-летнего футболиста в аренду «Шардже» из ОАЭ, но через два дня сделка была аннулирована.