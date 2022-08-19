Сергеев оценил старт сезона для «Зенита»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о результатах своей команды в новом сезоне РПЛ.

- Три домашние победы, две ничьи в гостях. Почему так по-разному играем на своем и на чужом поле?

- Даже не знаю. В Химках соперник все 90 минут у своих ворот стоял, тяжело было оборону вскрыть.

В Грозном ключевую роль сыграло удаление – ​не смогли забить в меньшинстве. Надеюсь, после этих ничьих мы будем выигрывать в гостях – ​так же уверенно, как и дома при своих болельщиках.

- Когда «Зенит» играет в гостях, соперники нередко применяют маленькие футбольные хитрости. В Химках, например, газон не полили, в Грозном траву не постригли. Это вносит какие-то коррективы в игру?

- В какой-то степени да, но мы, как профессионалы, должны относиться к этому как к стечению обстоятельств и быть готовыми ко всему.