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    Сергеев оценил старт сезона для «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о результатах своей команды в новом сезоне РПЛ.

    - Три домашние победы, две ничьи в гостях. Почему так по-разному играем на своем и на чужом поле?

    - Даже не знаю. В Химках соперник все 90 минут у своих ворот стоял, тяжело было оборону вскрыть.

    В Грозном ключевую роль сыграло удаление – ​не смогли забить в меньшинстве. Надеюсь, после этих ничьих мы будем выигрывать в гостях – ​так же уверенно, как и дома при своих болельщиках.

    - Когда «Зенит» играет в гостях, соперники нередко применяют маленькие футбольные хитрости. В Химках, например, газон не полили, в Грозном траву не постригли. Это вносит какие-то коррективы в игру?

    - В какой-то степени да, но мы, как профессионалы, должны относиться к этому как к стечению обстоятельств и быть готовыми ко всему.

    • «Зенит» набрал 11 очков в 5 турах РПЛ.
    • Команда идет на 2-м месте в лиге, уступая только «Спартаку».
    • Следующий соперник петербуржцев – «Торпедо» (21 августа).

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    Источник: сайт «Зенита»

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