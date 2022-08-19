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    У Малиновского конфликт с Гасперини. Украинец близок к уходу из «Аталанты»

    Стало известно, почему полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может сменить команду этим летом.

    У 29-летнего футболиста произошел конфликт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, после чего в клубе задумались о его продаже.

    Украинец поссорился с итальянцем еще 29 июля в конце товарищеского матча с «Ньюкаслом».

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    Источник: Tutto Atalanta

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    Сегодня, 14:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7478

      серега кашин 5 минут назад

      проще старого дебила убрать, от него все равно толку мало

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      Рейтинг: +609

      3meeeD 38 минут назад

      Малиновский адекватный украинец.желаю ему уйти в лучший клуб

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      Рейтинг: +751

      SpartakMoskwa > 3meeeD 34 минуты назад

      Поддерживаю, он еще Леше Миранчуку помогал с адаптацией

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      Рейтинг: +751

      SpartakMoskwa 52 минуты назад

      Если еще и Малина уйдет, то хана тебе старый маразматик, будут у тебя в атаке одни старые пердуны играть

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