У Малиновского конфликт с Гасперини. Украинец близок к уходу из «Аталанты»

Стало известно, почему полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может сменить команду этим летом.
У 29-летнего футболиста произошел конфликт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, после чего в клубе задумались о его продаже.
Украинец поссорился с итальянцем еще 29 июля в конце товарищеского матча с «Ньюкаслом».
- Рыночная стоимость Малиновского – 28 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он провел за «Аталанту» 41 матч, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.
- На хавбека претендуют «Марсель», «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест».
Источник: Tutto Atalanta