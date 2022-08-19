У Малиновского конфликт с Гасперини. Украинец близок к уходу из «Аталанты»

Стало известно, почему полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может сменить команду этим летом.

У 29-летнего футболиста произошел конфликт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, после чего в клубе задумались о его продаже.

Украинец поссорился с итальянцем еще 29 июля в конце товарищеского матча с «Ньюкаслом».