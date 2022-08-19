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  • Абаскалю предложили подписать в «Спартак» форварда «Ланса» Ганаго

Абаскалю предложили подписать в «Спартак» форварда «Ланса» Ганаго

19 августа 2022, 10:29
7

Нападающий «Ланса» Игнатиус Ганаго может перейти в «Спартак».

По информации инсайдера Ивана Карпова, 23-летнего камерунца предложили на рассмотрение главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

Если тренер одобрит переход, то клуб займется попыткой его аренды. Однако французский клуб настроен на полноценный трансфер.

Отмечается, что Ганаго мог перейти в «Краснодар», но «Ланс» отказал российскому клубу в аренде форварда.

  • Ганаго забил 5 голов и отдал 1 ассист в 27 матчах прошлого сезона Лиги 1.
  • Его контракт с «Лансом» рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Спартак Ланс Ганаго Игнатиус
Комментарии (7)
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ilichkadr
1660894821
Если начали появляться советчики, то это не к добру............
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R_a_i_n
1660894996
6 голевых действий в 27 матчах, это то, что нужно Спартаку. Мы только от Мелкадзе избавились.
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lek!
1660896632
У как можно взять его , с его то голевым чутьем )) Поработайте на бразильском рынке , там по дешевле можно взять и по интереснее.
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Томик
1660901228
Забили больше всех пока. И это Саша пока не попадает. Зачем "Спартаку" камерунец из Франции с такой великолепной статистикой, от которого пытаются избавиться?
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derrik2000
1660902214
"Если тренер одобрит переход, то клуб займется попыткой его аренды. Однако, французский клуб настроен на полноценный трансфер. Отмечается, что Ганаго мог перейти в «Краснодар», но «Ланс» отказал российскому клубу в аренде форварда." Ну вот из этих двух абзацев всё понятно: такое г...но, что даже чтобы из аренды не возвращался. Именно ТАК хочет Ланс.
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JTherry
1660906657
реинкарнация Урунова - только сильно почерневшего...) насколько я понимаю, это "предложение" на место Николсона..?
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alefreddy
1660932296
Хотят как Кокошу сплавить безвозвратно или про Шамара что то не договаривают
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