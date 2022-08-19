Абаскалю предложили подписать в «Спартак» форварда «Ланса» Ганаго

Нападающий «Ланса» Игнатиус Ганаго может перейти в «Спартак».

По информации инсайдера Ивана Карпова, 23-летнего камерунца предложили на рассмотрение главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

Если тренер одобрит переход, то клуб займется попыткой его аренды. Однако французский клуб настроен на полноценный трансфер.

Отмечается, что Ганаго мог перейти в «Краснодар», но «Ланс» отказал российскому клубу в аренде форварда.