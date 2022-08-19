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    Абаскалю предложили подписать в «Спартак» форварда «Ланса» Ганаго

    Нападающий «Ланса» Игнатиус Ганаго может перейти в «Спартак».

    По информации инсайдера Ивана Карпова, 23-летнего камерунца предложили на рассмотрение главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

    Если тренер одобрит переход, то клуб займется попыткой его аренды. Однако, французский клуб настроен на полноценный трансфер.

    Отмечается, что Ганаго мог перейти в «Краснодар», но «Ланс» отказал российскому клубу в аренде форварда.

    • Ганаго забил 5 голов и отдал 1 ассист в 27 матчах прошлого сезона Лиги 1.
    • Его контракт с «Лансом» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 10:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1769

      lek! 51 минуту назад

      У как можно взять его , с его то голевым чутьем ))
      Поработайте на бразильском рынке , там по дешевле можно взять и по интереснее.

      1
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      Рейтинг: +9277

      R_a_i_n 1 час назад

      6 голевых действий в 27 матчах, это то, что нужно Спартаку. Мы только от Мелкадзе избавились.

      2
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      Рейтинг: +16578

      ilichkadr 1 час назад

      Если начали появляться советчики, то это не к добру............

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