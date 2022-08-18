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  • В «Войводине» объяснили, почему Майсторович перешел в «Динамо», имея предложения от «Атлетико» и «Бенфики»

В «Войводине» объяснили, почему Майсторович перешел в «Динамо», имея предложения от «Атлетико» и «Бенфики»

18 августа 2022, 19:57
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Спортивный директор «Войводины» Марко Йованович раскрыл подробности перехода защитника Милана Майсторовича в «Динамо».

– Ближайшие полгода Майсторович проведет в аренде в «Войводине». Кто будет платить ему зарплату?

– Ха, эти шесть месяцев зарплату будет платить «Войводина».

– Какие предложения по Милану «Войводина» получала за последний год?

– Почти весь год предложений не было, потому что он слишком молод. Но в мае-июне сборная Сербии играла на молодежном Евро (до 17 лет), дошла там до полуфинала. Милан и Йован Милошевич из «Войводины» стали лучшими молодыми игроками своего возраста в Европе.

Думаю, мне позвонили из каждого клуба в мире и сделали предложения по обоим.

– Из каждого? «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» тоже предложения делали?

Мадридский «Атлетико» делал предложение. Из «Бенфики» звонили по Майсторовичу и Милошевичу. Интересовались многие-многие.

– Почему тогда выбор пал на «Динамо»? Их предложение было самым большим?

Потому что русские и сербы – православные. Наш, сербский, тренер Йоканович возглавляет «Динамо», мистер Бувач – человек, который знает футбол и мы относимся к нему с огромным уважением. Скаут и экс-игрок «Динамо» Йован Танасиевич играл в «Войводине».

Когда они начали звонить, объяснил Милану, что я был в России и знаю этот клуб. Объяснил, что в «Динамо» отличный тренерский штаб, там работают хорошие люди. Также мы объяснили ему, что в этом году у российских клубов проблемы с выступлением в еврокубках, и, возможно, у них есть место для совсем молодых игроков, как он сам.

В этом сезоне на таком уровне Майсторовичу рановато играть, хорошо, он пока останется в «Войводине», в феврале переедет в Москву, начнет тренироваться с командой, и уже в следующем сезоне, возможно, ему дадут шанс.

Это очень быстрый центральный защитник, и этот трансфер, поверьте мне, может стать отличной возможностью для «Динамо» в будущем.

  • Первую часть сезона 17-летний футболист проведет в Сербии.
  • Майсторович играл за сборную Сербии на Евро-2022 для игроков до 17 лет.
  • Его команда дошла до 1/2 финала.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Атлетико Бенфика Динамо Войводина
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