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    Гендиректор «Зенита» прокомментировал итоги жеребьевки Кубка России

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о результатах жеребьевки группового этапа Кубка России.

    «Интересная жеребьевка. Дала нам еще два матча «Зенит»«Спартак», а может быть и больше, что, конечно, создает дополнительный интерес болельщиков и в Москве, и в Санкт-Петербурге, да и во всей стране.

    По поводу формата: он новый и необычный, у нас никогда не было групповой стадии для клубов РПЛ, и это правило double elimination, дает шанс многим командам дойти до финала.

    Это есть и в киберспорте, и в некоторых теннисных турнирах. Это придает интригу. Шансы есть у всех. Кубковый характер турнира стал более очевидным», – заявил Медведев.

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    Источник: «Спорт РБК»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10513

      alp 1 час назад

      со спартаком надо играть в тарасовке, чтобы опять стонов небыло про не то поле.

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      Рейтинг: +9261

      R_a_i_n > alp 56 минут назад

      Зная ваш ресурс не исключаю оба матча в Питере. Вот вы стонать будете от счастья.

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