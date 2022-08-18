Гендиректор «Зенита» прокомментировал итоги жеребьевки Кубка России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о результатах жеребьевки группового этапа Кубка России.

Петербуржцы попали в квартет B.

Их соперники – «Спартак», «Крылья Советов» и «Факел».

«Интересная жеребьевка. Дала нам еще два матча «Зенит» – «Спартак», а может быть и больше, что, конечно, создает дополнительный интерес болельщиков и в Москве, и в Санкт-Петербурге, да и во всей стране.

По поводу формата: он новый и необычный, у нас никогда не было групповой стадии для клубов РПЛ, и это правило double elimination, дает шанс многим командам дойти до финала.

Это есть и в киберспорте, и в некоторых теннисных турнирах. Это придает интригу. Шансы есть у всех. Кубковый характер турнира стал более очевидным», – заявил Медведев.