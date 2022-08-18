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    В «Спартаке» не знают, когда Мозес вернется в Россию после операции

    Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов не назвал конкретные сроки возвращения в Россию полузащитника Виктора Мозеса.

    • Нигериец перенес операцию в связи с травмой ахиллова сухожилия.
    • Хавбек пропустит около 6 месяцев.
    • В этом сезоне он забил 2 гола в 4 играх.

    «Мы находимся на связи с Виктором. С ним на операции был руководитель медицинского департамента клуба Кирилл Козлов.

    Мозес в хорошем настроении, общается с ребятами. Желаем ему скорейшего восстановления.

    Как только позволит его состояние, он вернется в расположение «Спартака». Реабилитация футболиста проходит по отработанной схеме, по соответствующим медицинским протоколам», – заявил Зеленов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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