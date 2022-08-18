В «Спартаке» не знают, когда Мозес вернется в Россию после операции

Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов не назвал конкретные сроки возвращения в Россию полузащитника Виктора Мозеса.

Нигериец перенес операцию в связи с травмой ахиллова сухожилия.

Хавбек пропустит около 6 месяцев.

В этом сезоне он забил 2 гола в 4 играх.

«Мы находимся на связи с Виктором. С ним на операции был руководитель медицинского департамента клуба Кирилл Козлов.

Мозес в хорошем настроении, общается с ребятами. Желаем ему скорейшего восстановления.

Как только позволит его состояние, он вернется в расположение «Спартака». Реабилитация футболиста проходит по отработанной схеме, по соответствующим медицинским протоколам», – заявил Зеленов.